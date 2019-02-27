Son Dakika Haberleri: Bu Araçtan Sağ Çıktılar

Bu Araçtan Sağ Çıktılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bu Araçtan Sağ Çıktılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karalar yolunda meydana geldi. Rahatsızlanan hamile eşini hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı aracıyla yola çıkan Eyüp Demirkol, Karalar yolu üzerinde özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile eşi Çiğdem Demirkol yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeği kaybetme riski olan yaralı kadın doğum servisine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşiyle Tartışan Bir Çocuk Annesi, Evinde İntihar Etti Bursa'daki Kazada Acı Haber...8 Aylık Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti

Gerçek Kesit'in Yıldızı Cahit Kaşıkçılar, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Araçtan Sağ Çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]