Son Dakika Haberleri: Bu araçtan sağ kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bu araçtan sağ kurtuldular

54 dakika önce

Bu araçtan sağ kurtuldular Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı; Fabrikanın bahçesine uçup duvara çarptı -Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı Kuyucak'ta trafik kazası; 2 yaralıAYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik akasında iki kişi yaralandı.

Bu araçtan sağ kurtuldular

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı; Fabrikanın bahçesine uçup duvara çarptı

-Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Kuyucak'ta trafik kazası; 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik akasında iki kişi yaralandı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada karşı şeride geçerek yoldan çıkan kapalı kasa kamyonet 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak fabrika duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yol kenarında oturan vatandaşlara aracın teğet geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde detaylar ortaya çıkınca kaza sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 15.30 civarında Kuyucak- Denizli Karayolu üzerinde Pamukören Mahallesi ile Azizabat Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Kuyucak yönüne seyir halinde bulunan 09 ZE 787 plakalı Yusuf Örgüt yönetimindeki kapalı kasa kamyonet iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek direksiyon kırması sonucu önce orta refüjde bulunan trafik ışıklarını devirdi ardından karşı şeride geçti. Oradan bir zeytinyağı fabrikasına ait satış reyonu önünde bulunan park halindeki otomobile sürterek iş yeri çalışanlarının yanından geçen araç 3 metre yükseklikten uçup zeminde bulunan fabrikanın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü Yusuf Örgüt ve yanındaki yolcu Ayşegül T., olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 çalışanın şans eseri kurtulduğu da ortaya çıktı.

Bu araçtan sağ kurtuldular

Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bodrum'da düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı
Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın satışı iptal edildi Kavganın sebebi 'pes' dedirtti Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 21:22:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu araçtan sağ kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]