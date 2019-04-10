Bu Asker Yemek Siparişi Veriyor, Arkasında 2 Çocuğun Sesini Duyunca Buz Gibi Oluyor

Anlaşmazlıkların, kayıpların ve hüzünlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Anlaşmazlıkların, kayıpların ve hüzünlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama tüm olumsuzluklara rağmen bazen insanlığa ve hayata karşı olan inancımızı artıracak olaylarla da karşılaşabiliyoruz. İşte bugün sizlere duyan herkese umut veren bir olaydan bahsedeceğiz.

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