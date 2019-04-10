Son Dakika Haberleri: Bu Asker Yemek Siparişi Veriyor, Arkasında 2 Çocuğun Sesini Duyunca Buz Gibi Oluyor

Bu Asker Yemek Siparişi Veriyor, Arkasında 2 Çocuğun Sesini Duyunca Buz Gibi Oluyor

20 dakika önce

Anlaşmazlıkların, kayıpların ve hüzünlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Anlaşmazlıkların, kayıpların ve hüzünlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama tüm olumsuzluklara rağmen bazen insanlığa ve hayata karşı olan inancımızı artıracak olaylarla da karşılaşabiliyoruz. İşte bugün sizlere duyan herkese umut veren bir olaydan bahsedeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:12 Kaynak: Youtube
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Asker Yemek Siparişi Veriyor, Arkasında 2 Çocuğun Sesini Duyunca Buz Gibi Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]