BU ATLAR ONLARIN KANATLARI 1

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde tüm engelli ve özel çocuklara hem atla terapi hizmeti veriliyor hem de atlarla güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor. Çalışmaları anlatan Eğitim Merkezinin Müdür Yardımcısı psikolog Bercis Merdanoğlu, atla tedavinin çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine büyük katkı sağladığını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 2017'de hazırladığı 'Atım benim Kanatlarım' projesi kapsamında İstanbul Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve TJK işbirliğindeki çalışmada, polislerin engelli çocukları da atla terapi hizmeti alıyor. TJK'nın özel olarak yetiştirdiği 3 atla psikolog ve uzman uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan, çocukların ailelerinin de izlediği seanslar DHA kameraları tarafından görüntülendi.ÖZEL ATLAR VE UZMAN TERAPİSTLERLE EĞİTİMTJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde kapalı manejde düzenlenen seanslara engelli çocuğu bulunan tüm polis aileleri katılabiliyor. Eğitimlerde TJK'nın özel olarak yetiştirdiği Zencefil, Köpük ve Gümüş isimli atlarla uzman psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri seanslar halinde çalışmalar düzenleniyor.EĞİTİME 19 ÇOCUK DEVAM EDİYOREğitimin başladığı 2017 yılı sonundan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ailelerinden 35 engelli çocuğu bu terapiye alındı. Bu çocuklardan 19'unun terapisi devam ediyor..EĞİTİMİN AMACIEğitimlerde engelli çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğunun gelişimini katkı sağlanması amaçlanıyor. Engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerini, fiziksel fonksiyonlarını, becerilerini, özgüvenlerini güçlendirip onların hayata uyumlarını kolaylaştırılması hedefleniyor. Atlarla verilen eğitimlerin amacı ise; çocuklarda denge kontrolü, koordinasyon, duruş kontrolü, motorik gelişim, konuşmayı uyarmak, kognitif becerileri ve iletişim becerilerini yükseltmek olduğu öğrenildi.ATLA TERAPİ, ÖĞRENME BOZUKLUĞU VE HİPERAKTİVİTEYİ DÜZELTİYORTJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve Psikolog Bercis Merdanoğlu, At ile Terapi Merkezi'nin Türkiye Jokey Kulübü (TJK)?nın sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Merdanoğlu, şunları söyledi:"Tüm engelli ve özel çocuklarımıza ve dışarıdan gelen tüm çocuklarımıza hem terapi hizmeti vererek, hem de onların atlarla bir arada olarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda emniyet mensuplarının yakınları ve çocukları ve şehit yakınlarıyla da böyle bir işbirliğimiz var. Atla Terapi Merkezi İstanbul'da haftada sadece 3 gün hizmet verebiliyor. Burası dışında Türkiye'de İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 7 ilde de bu hizmetimiz ücretsiz olarak verilmekte. Atla Terapinin çocuklarımıza birçok faydası var. Hem psikolojik, hem de ruhsal olarak. Psikolojik olarak çocukların kendilerine olan özgüvenlerini geliştirdiğini, kendi başlarına yaptıklarından bir şeyler başarabildiğini gören çocukların hayatında pek çok şeyin daha da düzeldiğini, öğrenme bozuklukları ve hiperaktiviteyi düzeltiyor. Bedensel engeli bulunan çocuklarımızın ise kas gelişiminde çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Bunlar dışında çocukların buraya özellikle tedavi amaçla gelmediğini, oynamak için geldiğini bilmeleri çok önemli oluyor. Atlar çok heybetli hayvanlar onlar onun dışında bunun bir güç göstergesi olması da onlar için çok faydalı oluyorö dedi.KOŞTURA KOŞTURA ATLARA GELİYORUZİstanbul Küçükçekmece'de görev yapan polis memuru Durmuş Ali A., atla terapiye 10 yaşındaki yüzde 88 Down sendromlu kızı Ayşe Naz ile birlikte katılıyor. Durmuş Ali A., kızının daha önce hayvanlardan korktuğunu ve bu eğitim sonrası atlardan korkmamaya başladığını söyledi. Durmuş Ali A., 'Çocuğum daha önce hayvanlardan çok korkuyordu, yanına yaklaşamıyordu. Bu terapiye geldiğimiz ilk zamanlar da biraz sıkıntı yaşadık ama alışmaya, sevmeye ve binmeye başladı. Şu anda sosyal ve insani yönden hayvanlarla olan ilgisi ve alakası biraz daha arttı. Bu terapinin çocuğuma sosyal ve fiziksel olarak artıları olduğunu düşünüyorum. Daha önce hayvanlardan özellikle atlardan çok korkuyordu, hiç yaklaşmıyordu. Şimdi ise biniyor ve kendisi gelmek istiyor. Hatta biniş yaptığı günlerde, 'Hadi baba ata gidelim' diyor. Koştura koştura atlara geliyoruz? diye konuştu.'AT BİBLOSUNA BAKTIKÇA GÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Deniz U. ise 20 yaşındaki yüzde 98 tüm vücut fonksiyon kaybı, sol tarafı felçli ve zeka geriliği bulunan oğlu Ahmet Ömer ile birlikte düzenlenen terapi eğitimlerine katılıyor. Polis Memuru Deniz U., 1 seneyi aşkındır eğitimlere katıldıklarını ifade ederek, eğitimin başlaması konusunda emeği geçen herkese defalarca teşekkürlerini sunduğunu söyledi. Deniz U., 'İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın bu projeyi başlatması üzerine Atla Terapi'ye geliyoruz. Evladım ve diğer ailelerimiz de çok mutlu, beraber pazartesi, salı ve perşembe günleri burada eğitim görüyor. Bu eğitime başlayalı 1 seneyi geçti, eğitimin olduğu günler oğlum çok mutlu' Eğitim sonrasında kalan günlerde ise oğlumun hareketlerinde, merdiven inmesinde ve çıkmasında çok belirgin farklar olduğunu gözlemliyoruz. Sakinleşiyor ve hareketlerini kendisi daha iyi yapabiliyor bunları fark ettik. Oğlum bu program sonrasında atları çok sevmeye başladı. Hatta televizyonda at çıktığı zaman gözünü alamıyor. Bu eğitime başladıktan sonra evde başucuna at biblosu aldık. Baktıkça çağrışım yaptığı için güldüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.'KIZIM MUTLU OLUYOR DİYE AT YARIŞI İZLİYORUZ?"İstanbul Küçükçekmece'de görev yapan polis memuru Zekeriya Z. ise eğitimlere yüzde 78 konuşma ve bilişsel gerilik hastalığı bulunan 5 yaşındaki kızı Zeynep Sueda ile birlikte katılıyor. Zekeriya Z., at eğitiminin çocuklar için çok güzel olduğunu söyledi. Zekeriya Z., 'Zeynep Sueda atları çok seviyor. Buraya her gelişine heyecanlanarak geliyor. Hatta şu gün atlara gideceğim diye gününü hatırlıyor. Bu proje bizim için çok güzel, atları ve diğer hayvanları sevmesi açısından çok memnunuz. Çocuğumda gelişme var, televizyonda at gördüğü zaman çok heyecanlanıyor ve at yarışları izliyor" dedi.