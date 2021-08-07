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Bu ay gökyüzünde görsel şölen var - Son Dakika

Bu ay gökyüzünde görsel şölen var

07.08.2021 08:01
Bu ay gökyüzünde görsel şölen var, System.String[]

KUYRUKLUYILDIZIN ARTIK TAŞLARI...Korhan Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim ÜyesiYıl boyunca tekrarlanan meteor yağmurları arasında en ünlüsü bir saat içinde en çok meteor geçişi görülebilen Perseid meteor yağmurudur.

KUYRUKLUYILDIZIN ARTIK TAŞLARI...

Korhan Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Yıl boyunca tekrarlanan meteor yağmurları arasında en ünlüsü bir saat içinde en çok meteor geçişi görülebilen Perseid meteor yağmurudur.

135 yılda bir Güneş etrafındaki yörüngesinde bir turunu tamamlayan Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı, yörüngesi boyunca yol alırken ardında artık olarak taş ve kaya parçaları bırakır. Gezegenimizin yörüngesi de her yıl bu yörüngeyle ağustosta kesişir ve atmosferimize bu artık taş ve küçük kaya parçaları girer. Bunların atmosferimizde yanması sonucu da halk arasında bilinen adıyla 'yıldız kayması'nı, yani meteor yağmurunu gözlemleriz. Saatler boyunca gözlemlediğimizde aynı doğrultudan saçılıyormuş gibi görünen meteor yağmuru, gökyüzünden saçıldığı nokta (radyant noktası) bir takımyıldızı içerisinde olduğundan, o takımyıldızının ismiyle adlandırılır.

Pik zamanı 12-13 Ağustos

Ağustosa denk gelen meteor yağmurunun saçılma noktası Perseid Takımyıldızı'nda olduğu için, Perseid meteor yağmuru olarak adlandırılıyor. Bu yağmurun pik zamanıysa (yani sayı olarak en çok meteor gözlenecek zaman) 12-13 Ağustos'ta gece yarısından sonra, saat 1.00-2.00 aralığında gerçekleşir. Bu aralıkta 60-100 arasında meteor yanması sayılabilir. Bu tarihlerin öncesindeki ve sonrasındaki günlerde de meteor yanmaları görülebilir.

Her yıl ağustosta gerçekleşen Perseidler gibi pek çok başka meteor yağmuru da var ve bunların farklı aylarda ve farklı sayılarda oluşan pik noktaları söz konusu.

Bu ay gökyüzünde görsel şölen var

HER YIL TEKRARLANAN DİĞER METEOR YAĞMURLARI:

8-9 Ekim, Draconids (Görülebilen meteor yanması sayısı değişken)

21-22 Ekim, Orionids (Saatte ortalama 10-20 adet)

17-18 Kasım, Leonids (Saatte ortalama 15 adet)

13-14 Aralık, Geminids (Saatte ortalama 50-120 adet)

22-23 Aralık, Ursids (Saatte ortalama 10 adet)

-3-4 Ocak, Quadrantids (Saatte ortalama 25 adet)

22- 23 Nisan, Lyrids (Saatte ortalama 10-15 adet)

5-6 Mayıs, Eta Aquariids (Saatte ortalama 10-30 adet)

12-13 Temmuz, Delta Aquariids (Saatte ortalama 10-25 adet)

"YERE UZANIP OLABİLDİĞİNCE GENİŞ BİR ALANA BAKIN"

Mustafa Aydın, astrofotoğrafçı ve amatör astronom

Meteor yağmurunu izlemek için tek ihtiyacımız olan optik araç gözlerimiz. Şehir ışıklarından uzak bir bölgede izleyebilirsiniz. Gözlem için gitmeyi planladığınız yerin ışık kirliliği oranını görmek isterseniz, 'light pollution map' adlı, Google'da aratarak bulabileceğiniz ışık kirliliği haritalarından ya da cep telefonunuz için bulabileceğiniz ışık kirliliği uygulamalarından kontrol edebilirsiniz.

Perseid meteor yanmaları gökyüzünün herhangi bir noktasında belirebilir. Yere uzanıp gökyüzünde olabildiğince geniş bir alana bakarak izlemek en doğru izleme şekli olur.

BU ALANLA İLGİLENENLER İÇİN APP'LER...

Star Chart: iOS ve Android için ücretsiz (uygulama içi satın alma).

SkyView Lite: iOS ve Android için ücretsiz (uygulama içi satın alma).

Night Sky: iOS ve Android için ücretsiz (uygulama içi satın alma).

SkySafari: Android için ücretsiz (uygulama içi satın alma). iOS içinse 2.99 dolar.

Not: Bu uygulamalar, bulunduğunuz konum ve zamanda gökyüzünün nasıl göründüğünü gösterir. Telefonunuzu gökyüzüne tuttuğunuzda, baktığınız yöndeki yıldız, takımyıldız, derin uzay objesi, gezegen gibi gökyüzü objelerini görebilirsiniz.

ASTRONOMİ VE ASTROFOTOĞRAF İÇİN TAKİP EDİLEBİLİR SİTE VE HESAPLAR:

Internet siteleri:

www.stellarxperiences.com

www.astronomidefteri.com

Instagram hesapları:

nasahubble, asliaydin_photography, astrophoto_ygk, roycebairphoto

GÖKYÜZÜNÜN EN GÜZEL İZLENEBİLECEĞİ YERLER

Sinan Kunter, TV-seyahat programcısı

Kızıl Vadi Kapadokya, Nevşehir

Milli park olan Kızıl Vadi, Kapadokya'da günbatımını ve gece gökyüzünü izlemek için ülkemizin en güzel yerlerinden biri.

Ulupelit Köyü Şile, İstanbul

Yoğun ışıklı İstanbul'dan uzaklaşıp kolayca gidebileceğiniz bir yer Şile'nin Ulupelit Köyü. Ormanın içinde kamp sandalyenize kurulup yıldızları seyredebilirsiniz.

Bozcaada, Çanakkale

Adanın yıldızları ve meteor yağmurlarını izlemeyi sevenler için, merkezinden uzak bölgelerinde birçok seçenek var.

Kabak Koyu Fethiye, Muğla

Kabak Koyu'na tatile gidenler için geceleri yapacak en güzel şeylerden biri gökteki milyonlarca yıldızı izlemek. Kumlara uzanın ve gökyüzünün keyfini çıkarın.

Behramkale, Çanakkale

Asos Antik Kenti tarihi kalıntıları arasında; bir tepenin üzerine kurulu Behramkale Köyü engin deniz manzarasının yanında gökyüzünü izlemek için ideal.

Bu ay gökyüzünde görsel şölen var

Astronomi, İstanbul, Meteor, Uzay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu ay gökyüzünde görsel şölen var - Son Dakika Magazin


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