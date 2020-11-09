Bu Ay İki Meteor Yağmuru Yaşayacağız - Son Dakika

Bu ay iki meteor yağmuruna şahit olacağız.

Halk dilinde yıldız kayması diye geçen göktaşı yağmurlarına az kaldı.

Geçtiğimiz ay saat başı 5 meteor "fışkırttığı"na şahit olmuştuk ancak güzel bir haberimiz var ki, "Kuzey Tauridler"i bu ay dorukta olacak ve önümüzdeki hafta müthiş bir gösteri sunacak.

Her yıl aynı zamana denk gelen iki olaya şahit oluyoruz.

"Güney Tauridler"i Eylül başlarında yıldız kayması denen gök şölenine başlar ve bu kayan yıldızlar Kasım sonunda son bulur.

Diğer yandan "Kuzey Tauridler"i Ekim sonu başlayıp Aralık başına kadar süren meteor yağmuruna devam eder.

Kuzey Taurid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Önümüzdeki hafta başı gözlerinizi ayırmayın gökyüzünden.

10-11 Kasım gecesi –geceyarısından sonraki saatler içinde- herkesi kendine hayran bırakacak bir gösteri olması bekleniyor. Ay ışığı ile mücadele ettiğinden her ne kadar parıltısı az olsa da, saatte 5 adet göktaşı kaysa da, bir önceki 2015 ateş toplarını hatırlarsak bekleyip keyfini çıkarmaya değebilir.

Taurid Yağmuru bitince 4- 17 Aralık'ta Geminid ile devam edecek yağmurlar, Taurid ile hayal kırıklığı yaşadım derseniz saatte 100 rakamı fikrinizi değiştirmek için yeterli olabilir diyoruz.