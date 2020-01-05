Bu ayılar kış uykusuna yatmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu ayılar kış uykusuna yatmadı - Son Dakika

Bu ayılar kış uykusuna yatmadı

6 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşların yoluna çıktı.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşların yoluna çıktı. 3 yavrusuyla kaçan anne ayının yavrularını korumak için aracın üzerine doğru yaptığı hamle kameralara yansıdı.


Torul ilçesine bağlı Arılı köyünün Yukarı Mahalle kısmında geçtiğimiz gece aracıyla ilerleyen Süleyman Olgun, bir anca önüne çıkan 4 ayıyla karşı karşıya kaldı. Aracının önünde hızla ilerleyen ayılar bir süre sonra yoldan altına kaçarken, 3 yavrusunu korumak isteyen anne ayının yavruları yoldan çıkış yapana kadar araca manevra yapması dikkatlerden kaçmadı.


"Kış mevsiminde uykuda olmalılar, kışın gecikmesi onları da etkilemiş"


O anların videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Olgun, "Akşam saatleri köye doğru ilerlerken birden önüme çıktı ayılar. Biri büyük bedeniyle anne ve üç yavru ayı. Durdum hem görüntülerini çekeyim dedim hem de uzaklaşsınlar istedim. Gözden kayboldular. İki yüz metre ilerde tekrar önüme çıktılar. Köye çok yakın bir yere gelmiştik. Hem mahalle içine girmesinler hem de köpekler tarafından sezilmeden uzaklaşsınlar istedim. Yaklaşık 30 saniye çok yavaşça aracın önünde koştular. Bu esnada anne ayı tedirgindi ve sürekli dönüp geriye bakıyordu. Bizi korkutmaya ve yavrularını savunmaya çalışıyordu. Neyse ki çok müsait bir yerde yoldan çıkıp uzaklaştılar. Bu bölgede ayılarla sık karşılaşırız. Fakat bu mevsimde değil. Kış mevsiminde uykuda olmalılar. Demek ki kışın gecikmesi onları da etkilemiş. Bilinçsiz insanlar tarafından zarar verilmesinden korkuyoruz. Her ne kadar yaz aylarında bahçelere, tarlalara ufak zararlar verseler de gördüğünüz gibi sevimli hayvanlar. Onların da hayat hakkı var. Yaşadığımız bölgenin bir güzelliği de bu yabani hayvanlar" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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