Bu ayvayı gören hayrete düşüyor - Son Dakika

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor Ayva üzerinde bulunan "Ay ve yıldız" görenleri hayrete düşürüyor Nevşehir'in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendine yaptığı hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları yetiştirmesi büyük ilgi gördü.

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

Ayva üzerinde bulunan "Ay ve yıldız" görenleri hayrete düşürüyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendine yaptığı hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları yetiştirmesi büyük ilgi gördü.

Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendisinin zaman geçirmesi amacıyla hobi bahçesi kurdu. Kurmuş olduğu hobi bahçesine yüzlerce ayva ağacı diken Parlak daha sonra ise üzerinde ay ve yıldız simgesinin bulunduğu ayvaları yetiştirmeye başladı. Kendisinin emekli olmasının ardından hobi bahçesi kurduğunu ve meyve yetiştirmeyi ve ağaç dikmeyi sevdiğini ifade eden 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak ayvaları görenlerin hayrete düştüğünü söyledi. Parlak, " Ben emekli öğretmenim. Emeklilikte bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Kendime hobi bahçesi yaptım. Daha büyük bir bahçem de var. Meyve yetiştirmeyi ver ağaç dikmeyi seviyorum. Bu ayvayı görenler şaşırıyor. Başka figürleri de işleyebilirim. Ama benim ayı yıldız hoşuma gidiyor. Aslında ayvaların çoğu sarıdır. Ama bu ayvanın çeşidi de bir tarafı sarı diğer tarafı kırmızı oluyor. Kırmızı olmadan önce ben böyle bir düşünceye kapılarak yaptım. Hem de bayrağımızın rengi bayramız da buraya çıkmış oluyor. Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir. Ama meyve yetişmeden önce işe başlamak gerekiyor. Ama meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor. İlk kez görenler hayret ediyorlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz" diye konuştu.

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor
Bu ayvayı gören hayrete düşüyor
Bu ayvayı gören hayrete düşüyor
Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

Nevşehir, Emekli, Avanos, Atama, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu ayvayı gören hayrete düşüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu ayvayı gören hayrete düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei