Bu bahar, Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor?
27 dakika önce
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer "Üç Denizin Sesi", Tekfen Vakfı'nın 20'inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor.
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen
Filarmoni, nam-ı diğer "Üç Denizin Sesi", Tekfen Vakfı'nın 20'inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10
Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız