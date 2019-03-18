Son Dakika Haberleri: Bu bahar, Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor?

Bu bahar, Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor?

27 dakika önce

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer "Üç Denizin Sesi", Tekfen Vakfı'nın 20'inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor.

Bu bahar, Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor?, System.String[]
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer "Üç Denizin Sesi", Tekfen Vakfı'nın 20'inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10 

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Ekonomi
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