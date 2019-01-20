Bu Baharatlar Kilo Vermeye Yardımcı Oluyor!

Yaptığınız diyet istediğiniz sonucu vermiyor mu? Uzun bir hafta sonu kahvaltısı ile sil baştan yine kilo mu alıyorsunuz. Yalnız değilsiniz.

Yaptığınız diyet istediğiniz sonucu vermiyor mu? Uzun bir hafta sonu kahvaltısı ile sil baştan yine kilo mu alıyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Kilo verirken hemen hepimiz buna benzer iniş çıkışlar yaşıyoruz. Diyeti sabote eden unsurlardan biri de diyet yemeklerinin çok sıkıcı olması. Salatalar, yağsız tavuk göğsü, diyetik yoğurtlar zaten pek az olan cazibelerini yitirdiğinde diyetin sonu gelmiş demektir.



Peki böyle olmak zorunda mı? Baharatlar en gösterişsiz yemeği bile muhteşem lezzetleriyle tatlandıran gıdalardır. Bunun yanı sıra baharatlar kilo verdirir, iltihap giderir, kan şekerini ve kolesterolü düşürür. Hatta bunama rahatsızlığına bile iyi gelen baharatlar bulunmaktadır. Yemeklerinizi tatlandırırken daha az tuz ve daha fazla baharat kullanmayı alışkanlık haline getirdiğinizde kalp sağlığı ve felç riskini ciddi oranda azaltırsınız. İsterseniz kilo vermeyi sağlayan baharatlara hep birlikte göz atalım.



1. Çemen otu



2. Kakule



3. Zerdeçal



4. Zencefil



5. Tarçın



6. Kara biber



7. Kırmızı biber

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