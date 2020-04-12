Bu bakkalda ekmek bedava - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir bakkal, müşterilerine ekmeği ücretsiz veriyor.

Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi 21. Sokak'ta bakkal işleten 52 yaşındaki 4 çocuk babası emekli matbaacı Ömer Karkın, iş yerine gelen vatandaşlara ekmeği ücretsiz verdi. Karkın, "Korona virüs nedeniyle bugün kendi imkanlarım ölçüsünde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için mahalle sakinlerimize ekmekleri akşama kadar ücretsiz veriyorum. Böyle zor günlerde birbirimize sahip çıkarak, yardımlarda bulunarak halkımızın bu kötü gününde yanında olmalıyız. Birçok insan işe gidemez oldu. İnsanlar doğal olarak evlerinden dışarı çıkamıyor, para kazanamıyor. Bizde hiçbir ayrım yapmadan bakkalımıza gelen tüm vatandaşlarımıza ekmekleri ücretsiz veriyoruz. Şuana kadar 600 ekmek dağıttım. Akşama kadar sanırım sayı bin olur" dedi.

Mahalle bakkalı olmanın mahallelinin tüm ihtiyaçlarına koşmayı gerektirdiğini ifade eden Karkın, "Bizde bu beladan kurtulana kadar üzerimize düşeni yapacağız. Diğer esnaf arkadaşlarımızı da bu kötü günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmaya davet ediyorum. Çünkü biz bir ve beraber olunca hiçbir güçlük önümüzde duramaz. Allah'ın izniyle bu beladan da kurtulup eski güzel günlerimize tekrar kavuşacağız" diye konuştu. - OSMANİYE