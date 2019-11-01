Son Dakika Haberleri: Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram
Son Dakika Güncel Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram

Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram

6 saat önce

Gümüşhane'nin Akçakale mahallesinde girişimci iş kadını Filiz Şişman tarafından yetiştirilen bal kabağı tam 65 santimetre boyuna ve 33,8 kilogram ağırlığa ulaştı.

Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram, System.String[]

Gümüşhane'nin Akçakale mahallesinde girişimci iş kadını Filiz Şişman tarafından yetiştirilen bal kabağı tam 65 santimetre boyuna ve 33,8 kilogram ağırlığa ulaştı.

Kent merkezinde beslenme kulübü işletmecisi olan Şişman, bahçesinde diğer sebzelerle birlikte yetiştirdiği bal kabağı rekor ağırlığa ulaştı. Gümüşhane'de bugüne kadar üretilmiş en ağır bal kabaklarından birisini üreten Şişman, bal kabağını il merkezindeki bir manava verdi.

Akçakale mahallesindeki bahçesinde fasulye, patates, domates, biber gibi sebzeleri yetiştiren Şişman, bugüne kadar böyle ağır ve büyük kabak yetiştirmediğini belirterek, "Bu yıl verdiğimiz emek neticesinde böyle oldu. Bizim için de sürpriz oldu. Aynı dalda 2 tane daha büyük bal kabağı var. Domates, fasulye, patates her türlü patatesi yetiştiriyoruz" dedi.

Rengi kahverengiye dönen bal kabağı Atatürk Caddesindeki manavda sergilenirken bal kabağı vatandaşların da dikkatini çekiyor.

(İHA)

Gümüşhane, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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