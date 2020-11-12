Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi - Son Dakika

Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi

12.11.2020 10:12
Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi, System.String[]

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında dev 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı.

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında dev 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 4-5 saatlik bir uğraş soncunda yakalandı. Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığının bol bol fotoğrafını çekerken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"YAKLAŞIK 5 METRE UZUNLUĞUNDA, 400 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın 'pamuk' cinsi bir köpek balığı olduğunu vurgulayarak, "Sabah 06.00 sularında Cezmi Bey isimli balıkçı teknemiz bu balığı yakaladı. Gördüğünüz gibi boyu yaklaşık 5 metre ve 350-400 kilogram ağırlığında. Balıkçılarımız bunu tekneye çekmek için 4-5 saat uğraştılar. Bu balık normalde burada olmaz ama balık sürüsüne daldığı zaman ağlara takılabiliyor. Ağlara da takılınca balıkçılar mecbur çekiyorlar. Ciğerlerini çıkardık ve yaklaşık 100 kilogram. Bu balıkların en büyük özelliği zaten kafasından, kuyruğuna kadar uzanan çok uzun bir ciğeri vardır. Bu balıkların solunumları çok güçlüdür" diye konuştu.

"NORMALDE BU AYLARDA ÇIKMAMASI GEREKİYOR"

Bu aylarda normalde köpek balığını Akdeniz'de görmediklerinin altını çizen Polat, "Biz bu balığı Mart ve Nisan aylarında bekliyoruz. Ancak Akdeniz'de havaların sıcak gitmesinden dolayı bu balık karşımıza çıktı. Normalde bu aylarda köpek balıklarına rastlamıyoruz. Bu balık tabi ki çok faydalı. Ciğerlerini çıkardık. Özellikle ciğerlerini kanser hastalarına ücretsiz olarak veriyoruz. Onlar da bunları kür olarak kullanıyor. Dünyada kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Yani köpek balıklarının eti ve ciğeri inanılmaz faydalıdır. Bu balıkların çok özelliği vardır. Hiçbir balığın ulaşamadığı yerlere bu balıklar ulaşır. 3 kilometre ötedeki bir kokuyu, hareketi hissedebilir, duyabilirler. Diş yapıları da çok keskindir. Bazı köpek balıklarında bu diş sayısı 500'ü bile bulabiliyor" şeklinde konuştu.

Bu balıkların insanların yüzdüğü sahada yüzmediğine de dikkat çeken Polat, "Köpek balığı 12 mil açıktan sonra karşınıza çıkabilir. Zaten 12 mil açıkta da yüzen bir insan yok. Biz sahillerde köpek balıklarına saldırıyı filmlerde görebiliriz. Bu pamuk cinsi bir köpek balığıdır. Zaten insanları gördüğü zaman zarar verebilen bir balık değildir. Köpek balığının bir özelliği de balon balığını yiyebilen birkaç türden biridir. Yani doğanın dengesine katkıda bulunan en büyük balık türlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi
Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi
Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi

Mersin, Sabah, Balık, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi - Son Dakika


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