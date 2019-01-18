Bu Balığı İlk Defa Gördüler
39 dakika önce
Ege Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve diğer balıklarla Bilecik'e gelen dülger balığı halk arasında büyük ilgi gördü.
Ege Denizi
açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve diğer balıklarla Bilecik
'e gelen dülger balığı halk arasında büyük ilgi gördü.
Su ürünleri terimlerinde adı "Faber" olan yüzgeçleri ve sırt kısmında ortalama 14 tane dikeni bulunan dülger balığı, 'Peygamber balığı' olarak da biliniyor. Bilecik halkının fazla bilmediği ve balıkçılarda pek satılmayan bu balık tezgahlarında görsel amaçlı sergilendi. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, ilk defa gördükleri bu balığı yakından inceleyerek fotoğraf çektirdiler.
Balığı vatandaşların görmesi için tezgaha koyan balıkçı Celal Karakaya
, halk arasında Peygamber balığı olarak ta bilene dülger balığının diğer balıkların arasından çıktığı söyledi. "Yaklaşık 25-30 santimetre büyüklüğünde yarım kilo ağırlığındaki balığa ilgi büyük oldu. Bilecik'te fazla tercih edilmediği için satılmayan balık vatandaşların ilgisini geçti. Bahar mevsiminde Karadeniz
'de, diğer mevsimlerde Akdeniz
ve Ege'de de yaşayan bu balık, genelde kirli, taşlı olan dipleri tercih eder. Bu balık, kafasında bulunan kemiklerin yapısı sonucu dülger balığı adını almıştır. Kafa kısmı diğer balıklara göre daha geniş ve kemikli olduğundan, yenilebilir kısmı oldukça azdır. Tadı kalkan balığına benzer ve genelde görüntüsü bakımından çok tercih edilmez. Biz de bir tane olduğunu için burada tezgahımıza görsel olarak koyarak vatandaşlarımıza sergiledik. Bu balığı pişirip ben yemeği düşünüyorum. Bu balık fosfor, iyot, kalsiyum bakımından oldukça zengin olduğundan gözleri güçlendirdiği söyleniyor" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
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