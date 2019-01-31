Bu Balık Bin 120 Tl
1 saat önce
Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 140 liraya çıktı.
Karadeniz
'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 140 liraya çıktı. Sinop
'ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez, kalkan balığı açısından sezonun iyi geçmediğini söyledi. Balyemez, "Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek. Şu an kilogramı 140 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 150 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse" dedi.
Balyemez, kalkan balığının 8 kilogram olduğunu belirterek fiyatının bin 120 TL olduğunu belirtti. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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