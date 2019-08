Bu balık pazarında her şey var

Bu balık pazarında her şey var -Mezitli Belediyesi'nin 2 yıl önce hizmete açtığı Mezitli Balık Pazarı'nda hem balık satışı hem pişirme hem de dere kenarında balık yeme hizmeti veriliyorMERSİN - Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hayata geçirdiği Mezitli...

-Mezitli Belediyesi'nin 2 yıl önce hizmete açtığı Mezitli Balık Pazarı'nda hem balık satışı hem pişirme hem de dere kenarında balık yeme hizmeti veriliyor

MERSİN - Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hayata geçirdiği Mezitli Balık Pazarı, uygun fiyat anlayışı, pişirim ve evlere servis hizmetiyle Mezitlililerin yaz aylarında da uğrak yeri oldu. Vatandaşlar, isterlerse balıklarını alıp evlerinde pişiriyor isterlerse pazardaki pişirim yerinde pişirtebiliyor isterlerse de oluşturulan alanda yiyebiliyor.

Farklı alanlarda üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturan Mezitli Belediyesi, Mezitli Deresinde kurulan köprü üzerinde 2 yıl önce hayata geçirdiği Balık Pazarında; hijyene, damağa ve göze hitap edilmesine özen gösteriliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazarda vatandaşlara balık satışının yanı sıra pişirim yerinde pişirme ve evlere servis hizmeti veriliyor. Vatandaşlar isterlerse seçtikleri balıkları pişirtip pazarda oluşturulan lokanta bölümünde de yiyebiliyor.

"Fiyatlarımız piyasanın çok altında"

Mezitli'ye güzel ve modern bir balık pazarı kazandırdığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür eden balıkçı esnafı, "Vatandaşlarımız balığa daha kolay şekilde ulaşabilirken, biz esnaflar da yeni bir kazanç kapısına ulaşmış olduk. Her geçen gün halkımızın talebi ve balık pazarına ilgi artıyor. Halkımız da son derece memnun. Çünkü buraya gelen vatandaşımız, balığını ucuza alıp pişirterek dilerse burada dilerse evine götürüp yiyebiliyor. Biz piyasa fiyatlarının çok altında vatandaşlarımıza balık veriyoruz. Başkanımızın bize sağladığı bu imkana karşı biz de daha iyi hizmet vererek teşekkür ediyoruz" dedi.

"Halkımızın balık yeme alışkanlığı gelişti"

Mezitli Balık Pazarı ile Mezitlililerin balığı sevdiğine vurgu yapan balıkçı esnafı, tercih edilme nedenlerini şu sözlerle anlattı:

"Mezitli Balık Pazarı halkımızın balık yeme alışkanlığını geliştirdi. Av sezonuna göre her tür balığı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız da gösterdikleri ilgi ile ne kadar isabetli bir hizmet olduğunu gösteriyorlar. Bugüne kadar hiçbir şikayet almamış olmamız bizi ayrıca gururlandırıyor. Özellikle burada pişirim yerinin olması pazarımızı diğer yerlere göre son derece cazip kılıyor. Mevsimsel olarak daha az balığın tüketildiği yaz aylarında da Mezitlililer balığa rağbet eder hale geldi."

Misafirlere dere kenarında balık ziyafeti

En sağlıklı besin olan balık için Mersin merkeze inmek zorunda kalmadıklarını anlatan vatandaşlar ise "Sağlıklı ve ucuz beslenmenin en iyi yolu balık yemek. Başkanımız Neşet Tarhan'ın sayesinde balığa ulaşabiliyoruz. Evimize kızartma kokusu sinmeden pişirtebiliyoruz. Son derece memnunuz. Başka bir güzel tarafı da misafirlerimizi burada ağırlayabiliyoruz. Dere kenarında balık ziyafeti bize büyük avantaj sağlıyor" dediler.

"Hizmetlerimizi halkımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz"

Vatandaşlara sundukları hizmetleri talepler doğrultusunda yönlendirmeye çalıştıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da balık pazarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız araştırmalarda Mezitli'de bir balık pazarının eksikliğini fark ettik. İki yılı aşkın bir süredir hizmet veren balık pazarımız büyük bir boşluğu doldurdu. Belediyemiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Mutlu Mezitli şirketi tarafından balık pişirimi ve evlere servisi de gerçekleştiriliyor. Lüks balık lokantalarına gidemeyen ama balık yemek isteyen vatandaşlarımızı da düşündük. Burada yemek isteyen vatandaşlarımız için de masa ve sandalyeler koyarak uygun bir ortam hazırladık. İnsanımız dilediği her şeyi Mezitli'de bulsun, kentinde yaşamaktan mutlu olsun istiyoruz. Talep olması halinde balık pazarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz" dedi.

