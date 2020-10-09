Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı - Son Dakika

Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı

09.10.2020 14:06

Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı Trabzon Toptancı Balık Hali sezonun en sessiz gününü yaşadı Balık haline birkaç gün öncesine kadar 4-5 bin kasa gelen palamut bugün 250 kasalara kadar geriledi Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonun ardından denize açılan tekneler bol miktarda palamut...

Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı

Trabzon Toptancı Balık Hali sezonun en sessiz gününü yaşadı

Balık haline birkaç gün öncesine kadar 4-5 bin kasa gelen palamut bugün 250 kasalara kadar geriledi

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonun ardından denize açılan tekneler bol miktarda palamut ile dönerken, bugün itibariyle palamut bolluğu yerini kıtlığa bıraktı.

Trabzon Toptancı Balık hali ilk kez bugün az miktarda gelen palamut balığı ile en sessiz gününü yaşarken, birkaç gün öncesine kadar 4-5 bin kasa palamut gelen palamut bugün itibariyle 250 kasaya kadar geriledi.

Balık haline gelen palamutun toptan fiyatı daha önceleri 7 TL'ye kadar düştüğü gözlenirken, bugün itibariyle bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 12-14 TL'ye kadar yükseldi.

Trabzon Toptancı Balık Hali komisyonculardan İhsan Sadıklar, bugün itibariyle sezonun en kıt gününü geçirdiklerini belirterek palamut avının seyrinin her zaman değiştiğini söyledi.

Palamudun yanı sıra istavritin de hemen hemen olmadığını kaydeden Sadıklar, "Balığın azlığından dolayı sezonun en kıt günlerini yaşamaya başladık. Bugün palamut pek olmadı. Tekneler denizde olmasına rağmen balık az olduğundan yeterince avlanma yapamadılar. Zaman zaman böyle kıt dönemler yaşıyoruz bu sezon ise ilk kez böyle bir gün yaşadık. Palamudun durumu hiçbir zaman belli olmuyor. Bazen av veriyor bazen ise hiç vermiyor. Dolayısıyla av vermediği zaman böyle kıt günler geçiriyoruz. Bugün balığın en az geldiği gün diyebiliriz. Hiç olmayan balık ise istavrit. Şu an mevsimi olmasına rağmen bu balık hemen hemen hiç yok. Mezgit ise ara sıra oluyor, oda fazla gelmiyor diyebiliriz. Umudumuz palamut idi. İnşallah tekneler palamuttan sonra hamsiye yönelecek. Bugün için durum vahim diyebiliriz" dedi.

Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı
Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı
Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı
Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı

Karadeniz, Trabzon, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı - Son Dakika Ekonomi

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