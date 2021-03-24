Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor - Son Dakika

Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor

24.03.2021 23:36

Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor Trabzon'da tezgahları süsleyen Kalkan ve Deniz Levreği fiyatıyla şaşırtıyor Bu günlerde özellikle Trabzon açıklarında avlanan Kalkan Balığı ile Deniz Levreği fiyatlarıyla da şaşırtırken, Deniz Levreği'nin tanesi neredeyse bin...

Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor

Trabzon'da tezgahları süsleyen Kalkan ve Deniz Levreği fiyatıyla şaşırtıyor

TRABZON - Bu günlerde özellikle Trabzon açıklarında avlanan Kalkan Balığı ile Deniz Levreği fiyatlarıyla da şaşırtırken, Deniz Levreği'nin tanesi neredeyse bin TL'yi buluyor.

Trabzon'da kilosu 150-200 TL arasında satılan Kalkan Balığı ile kilosu 150 TL'den satılan Deniz Levreği ilgi odağı olurken, vatandaşlar bu balıkların fiyatını bile sormaya çekiniyor.

Tezgahları süsleyen Deniz Levreği ve Kalkan Balığı fiyatıyla şaşırtırken, bu sıralar az sayıda balıkçıların ağlarına takılıyor.

Balıkçı esnaflarından Temel Özdemir, tezgahta yer alan Deniz Levreği ve Kalkan Balığı'nı yüz kişiden ancak 1-2 kişinin satın aldığını belirterek "Tezgahlarımızda şükürler olsun her çeşit balık var. Kalkan, şu an büyük balıkçı teknelerinin ağlarına tek dük takılıyor. Tezgahımızda bulunan Deniz Levreği 6 kilogram ağırlığında. Kilosu 150 TL. Yani fiyatı 900 TL. Trabzon açıklarında avlandı. Kalkan Balığı da Trabzon açıklarında avlandı. Kalkan Balığının kilosu 175 TL. Vatandaşa pahalı geliyor, çoğu sorup geçiyor. Yüzde 1-2 kişi alıp yiyor, yüzde 98'i sorup geçiyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da "Levrek ve Kalkan, Trabzon'un yerli balığı. Fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Normalde kilosu 150 TL ancak az olduğu için fiyatı pahalı oluyor kilosu 200 TL'den satıyoruz. Deniz Levreği 130 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları ise Levrek 60 TL, çupra 35 TL, Karadeniz Somonu 60 TL, Sargan 40, iri istavrit 50-60 TL arasında değişiyor. İri mezgit 50-60 TL arasında değişiyor. Bu sezon satıcı olarak umduğumuzu pek bulamadık. Hem müşteri yönünden hem de balık yönünden sıkıntı yaşadık. Son zamanlara doğru biraz düzelmeye başladı. İnşallah Nisan 15'e kadar böyle gider" diye konuştu.

Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor
Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor
Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor
Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor

Türk Lirası, Trabzon, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu balıklar seyirlik...Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor - Son Dakika


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