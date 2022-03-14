Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak - Son Dakika
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Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak

14.03.2022 14:07
Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak

Türkiye genelinde bazı balık türlerinin av yasağı 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren başlayacak.

Türkiye genelinde bazı balık türlerinin av yasağı 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren başlayacak. Başlayacak olan yasakla beraber sazan, yayın ve tatlı su kefali gibi balıkların avlanması yasaklanacak. Yasak, 16 Haziran'da son bulacak. KAMADER Başkanı Engin Uztürk, kurallara uymayan vatandaşların ağır cezalar alacağının altını çizdi.

Türkiye'de; baraj, gölet ve akarsu gibi alanlarda bazı balık türlerinin avlanması 15 Mart Salı günü itibariyle yasaklanacak. Kocaeli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, amatör balıkçıları uyararak, başta Sazan Balığı ve diğer bazı balıkların av yasağının Marmara, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı illerinde 15 Mart tarihi itibarı ile başladığını hatırlattı. Uztürk; sazan, yayın, tatlı su kefali, kadife ve şiraz gibi balık türlerinin avlanılmasının 15 Mart Salı gününden başlayarak, 16 Haziran tarihine kadar yasak olduğunu belirtti. Ayrıca sudak ve tatlı su levreği gibi balıklar da Türkiye genelinde 15 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında avlanılmasının yasak olduğunu ifade etti.

"İKLİM ŞARTLARIN GÖRE"

Balık türlerinin av yasağının başlama tarihlerinin iklim şartlarına göre belirlendiğini söyleyen KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Yasakların tarihi Akdeniz ve Ege'nin bazı illerinde 1 Mart-31 Mayıs olarak belirlendi. Nispeten daha soğuk olan Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çoğu ilinde bu tarihler 1 Nisan ve 30 Haziran arasında. Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş ve Van illerinde ise bu tarihler 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında" dedi.

"KAYNAKLARIMIZ TÜKENİYOR"

Denetlemelerin düzenli olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Uztürk, "Balıklar yavrulama yapabilmek için genelde derinliği az olan kıyı bölgelerini seçerler. Bu dönemlerde suyun yanlış kullanımı sonucunda su seviyesindeki ani düşme ve yükselmeler yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep oluyor. Özellikle sulama amaçlı gölet ve akarsularda bu sorun daha sık yaşanıyor. Kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Şu günlerde suyu çok ekonomik kullanmalıyız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızın da düzenli bir şekilde denetimlerini yaparak, keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekiyor" dedi.

"AĞIR PARA CEZALARININ VERİLECEĞİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Başkan Uztürk açıklamasında son olarak şu görüşlere yer verdi: "Başta üyelerimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içindeyiz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Her şeyi kurumlardan beklememek gerekiyor. Bu nedenle, amatör balıkçılarımızın söz konusu zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Söz konusu yasağa uymayıp, avlananlara ağır para cezalarının verileceğini hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Önelge/İHA)

Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak
Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak
Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak

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Av Yasağı, Türkiye, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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