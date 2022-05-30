Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - Son Dakika
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Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

30.05.2022 09:12
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını kapma yarışına giriyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını kapma yarışına giriyor.

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefali balığının martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Erciş ilçesinde bulunan balık bendinde inci kefalinin uçarak engelleri aşması görsel şölen sunarken, balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlar da aynı zamanda martıların aksiyon dolu sahnelerle yaptıkları balık avını heyecanla izliyor.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis ve Van'dan gelen fotoğrafçılar ve foto muhabirleri de martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

(Özkan Olcay - İHA)

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

YORUMLAR
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Van'da inci kefalinin göçünü konu alan fotoğraf yarışması başladı Van'da inci kefalinin göçünü konu alan fotoğraf yarışması başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - Son Dakika


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