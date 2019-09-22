Bu balıkları zıpkınla böyle avladılar (yeniden)

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, zıpkınla biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında liça türü iki balık avladı.

İstanbul'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelen zıpkın ile balık avı tutkunu bir grup arkadaş, boğazda denize daldı. Şiddetli akıntının olduğu denizde, gruptaki Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, 'liça' sürüsü ile karşılaştı. İki arkadaş biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında boyları 148 ve 139 santim olan 2 liça avladı. Korkmaz ve Doğan, denizde avlandıkları görüntüleri de sualtı kamerasıyla kayda aldı. Diğer arkadaşlarının da yardımıyla balıklar denizden çıkarıldı. Korkmaz ve Doğan, sudan çıkardıkları balıklar ile çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fibay Korkmaz, "Liça, çok hızlı hareket edebilen, sert manevraları bulunan bir balıktır. Yırtıcıdır. Kıyıya yakın yerlerde yaşarlar, ama asıl yerleri derin sulardır. Bizim için sürpriz, arkadaşlarımız için çok güzel bir ziyafet oldu" dedi.