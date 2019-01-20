Bu Balinayı Denizin Dibinde Zincirlenmiş Olarak Buldu ve Sebebini Duyunca Kimse İnanamadı

Tüm hayatınızı bir kafesin içerisinde bağlı olarak geçirmek ister misiniz?

Tüm hayatınızı bir kafesin içerisinde bağlı olarak geçirmek ister misiniz? Hayal etmesi bile sizi geriyor öyle değil mi? Ancak dünya genelinde birçok hayvan insanlar tarafından doğal yaşamlarından zorla koparılıp, kafeslere konuluyorlar. Sırf insanlar onları daha yakından görebilsinler diye. Yine aynı amaçlarla Endonezya'da okyanusta bir balık tuzağa düşürülüp kafeslenmiş. Ancak neyse ki duyarlı dalgıçlar tarafından bu esarete son verilmiş. Gelin bu üzücü kurtarılma hikayesine daha yakından bakalım.

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