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Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de - Son Dakika

Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de

22.06.2021 09:42
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MERSİN (İHA) – Mersin'de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sığınağı haline gelen barınak, sunduğu hizmetlerle misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sığınağı haline gelen barınak, sunduğu hizmetlerle misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor. 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 247 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip olan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, aynı zamanda 2019 yılında faaliyete geçirilen Türkiye'nin ilk barınak 'Pet Kuaförü' ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kuaförden terapi havuzuna kadar her şey var

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde, alanında uzman veteriner hekimlerin gözetiminde konforlu bir yaşam süren kedi ve köpekler için tedavi, fizik tedavi, kısırlaştırma, aşılama, terapi ve kuaför gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Hayvan ambulansı ile yaralanan hayvanların yardımına da koşan bakımevinde, cerrahi operasyonlardan medikal desteklere ve çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her türlü sağlık desteği de sokak hayvanları için seferber ediliyor.

Bakımevinde geçici süreyle misafir edilen kedi ve köpeklerin estetik bakımı da Pet Kuaförde yapılıyor. Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu Pet Kuaförde, ayrıca özel ayak bakımı ile de sokak hayvanlarını hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor.

Terapi havuzunda ise sokak hayvanlarını dış parazitlerden korumak ve destek duyanlara rahatlatıcı yüzme seansları ile sağlık hizmeti veriliyor.

"Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz"

Bakımevinden sorumlu Mersin Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, sokak hayvanlarına verdikleri hizmetleri İHA muhabirine anlattı. 5199 sayılı yasa uyarınca sokakta yaşayan hasta, yaralı, başıboş köpek ve kedilerin, ekipler tarafından alınarak bakımevine getirildiklerini belirten Yıkılmaz, "Burada tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Kısırlaştırdıktan sonra sahiplendirmek birinci amacımız. Sahiplendiremediğimiz kedi ve köpeklerimizi alındığı ortama geri bırakıyoruz" dedi.

"Mevsimsel olarak tıraş ve havuz banyosu uyguluyoruz"

Bakımevinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yıkılmaz, ancak mevsimsel olarak farklı uygulamalar yapıldığını da söyledi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kedi ve köpeklerde deri parazitleri, uyuz, bit, pire gibi problemlerin önüne geçmek için tıraş işlemi uyguladıklarını dile getiren Yıkılmaz, "Hem uzun tüylü olan sokak köpeklerinin hem de bakımevinde yaşayan köpeklerimizin tıraşlarını yapıyoruz, kuaför hizmeti sağlıyoruz. Bunun haricinde dış parazitlerine yönelik de havuzlarımızda banyo yaptırmak suretiyle ve enjeksiyon uygulamalarıyla parazit mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Havuz tabi onlar için farklı geliyor ama tıraşta her hayvan aynı tepkiyi göstermiyor. Bazı köpeklerimiz çok hırçın olduğu zaman onları anestezi altında tıraş işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bazı köpeklerimiz hiç ses çıkarmadan, hoşlarına giderek işlemi gerçekleştiriyoruz. Kış döneminde ise hava koşullarından kaynaklanan şimdi biz mikrobik anlamda enfeksiyonlarla ilgili ne kadar mücadele etsek de burası biraz yukarı bölgede olmasından ve hava koşullarının da sert geçmesinden dolayı özellikle kediler içerideki klima ve sobayla ısıtılan alanlarda tutulmak suretiyle onlara daha iyi sağlık koşullarında hizmet vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Rehabilite ettikten sonra alındıkları ortama bırakıyoruz"

Kaşlı Geçici Bakımevinin kapasitesinin 2 bin köpek, bin kedi olduğu bilgisini veren Yıkılmaz, "Bu süreklilik arz etmiyor zaten. Şu an devamlı olarak 800 civarında köpeğimiz, 350 civarında kedimiz var. Fakat aylık 450-500 arasında giriş-çıkış oluyor. Biz burada zaten geçici bakımevi hizmeti vermek istiyoruz. Toplamış olduğumuz kedi ve köpeklerin hızlı bir şekilde rehabilitasyonlarını sağladıktan sonra alındığı ortama bırakılmalarını amaçlıyoruz. Şu an barınağımızda sürekli olarak kalan hayvanlarımız sakat, yaşlı olan hayvanlarla bakıma muhtaç olan anneler ve yavruları. Bunun haricinde bir de tehlike arz eden ırk olarak bildiğimiz Dogo Arjantin, pitbull gibi köpekler. Bunları zaten tekrar doğaya salma imkanımız yok; onlar sürekli misafirlerimiz. Diğer hayvanlar 1 ayı geçmeyecek şekilde burada rehabilite çalışmaları yapıldıktan sonra tekrar alındığı ortama bırakılmakta" ifadelerini kullandı.

"Asıl amacımız sahiplendirme"

Kedi ve köpekleri, kafes sistemi olmasa da padoklarda bile hapsetme amacında olmadıklarının altını çizen Yıkılmaz, hayvan severlere çağrı yaparak, "Bakımevlerindeki asıl amacımız zaten 'satın alma sahiplen' politikası. Biz her ne kadar burada kedi ve köpeklerimizi rehabilite ettikten sonra çok fazla uzun süreli tutma gayretinde olmasak da alındığı ortama bıraktığımızda, yeniden hastalanma, araçların altında kalma, aç kalma gibi riskleri mevcut. O yüzden birer sıcak yuva bulabilmeleri o canlar için çok daha önemli. Birinci hedefimiz zaten hayvan severlerin barınaklardan, bakımevlerinden köpekleri ve kedileri sahiplenmeleri" dedi. - MERSİN

Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de
Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de

Rehabilitasyon, Kuaför, Mersin, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de - Son Dakika


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