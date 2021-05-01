Bu başarı Türk hakemlerinin!

Basketbolda son yıllardaki Türk hakemliğinin başarısı FIBA'da örnek gösterildi. Son yıllarda sık sık uluslararası arenada görev alan FIBA hakemimiz Mehmet Karabilecen ve diğer Türk hakemlerimiz geçtiğimiz günlerde Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı" Başarıya Giden Adımlar" isimli webinara katıldı.

Webinarın konusu, "Türk basketbol hakemliği ve profesyonel hakemlik" oldu.

Webinara TBF'yi temsilen konuşmacı olarak Merkez Hakem Kurulu üyesi ve FIBA eğitmeni Rüştü Nuran, TBF'nin FIBA hakemleri Mehmet Karabilecen, Yener Yılmaz, Özlem Yalman, ve Sinem Tetik katıldı.

İlk bölümde TBF tarafından 2017'den itibaren uygulamaya başlatılan profesyonel hakemlik sisteminin hayata geçirilmesi, dört sene boyunca TBF yönetiminin profesyonel hakemlik konusunda destek ve kararlılığı vurgulandı. İkinci bölümde 2016'da FIBA ile ortaklaşa planlanan "kadın hakemlerin teşvik edilmesi" ve "ERIC" programıyla hakem değerlendirilmesi konusunda 5 sene içerisindeki gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

FIBA Hakem Direktörü Carl Jungebrand, Türkiye'de en üst ligde görev yapan dört kadın hakem yer aldığı, bunun tüm ülkeler arasında en yüksek sayı olduğu, ayrıca Türkiye'de üç kadın FIBA hakeminin bulunduğu (2021-2023 lisans döneminde bu sayı dörde çıkacak) ve bu konuda da Türkiye'nin lider konumda yer aldığı bilgisini katılımcılara aktardı.