Son Dakika Haberleri: Bu Başkanın En Büyük Vaadi Pasta

Bu Başkanın En Büyük Vaadi Pasta

53 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Raşit Efendi Anaokulu'nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı.

Bu Başkanın En Büyük Vaadi Pasta, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Raşit Efendi Anaokulu'nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı.

Minik öğrenciler hayatlarında ilk defa kendi özgür iradelerini kullanarak sandığa gidip istedikleri temsilciye oy kullandı.

C Sınıfı'nda Anaokulu Öğretmeni Ziniş Sinem Asilsoy'un gözetiminde yapılan seçimde öğrenciler oylarını kullanırken başkan adaylarının ise heyecanlı bir bekleyiş içerisinde oldukları gözlerden kaçmadı.

Başkan adayları "Eğer beni başkan seçerseniz annem size pasta yapacak, okulumuzun bahçesine park yapılması için müdürümüzle görüşeceğim." gibi masum vaatlerde bulunurken demokrasi bilinci de zihinlerine yerleşmiş oldu.

Seçim sandığı, aday pusulaları, imza tutanakları, sandık kurulları, tercih mührü gibi her seçim detayının düşünüldüğü mini seçimde, adaylara vaat ve hizmetlerini anlatabilmeleri için propaganda ve broşür hazırlama imkanı da verildi.

Yapılan seçim sonrası sınıf başkanlığına 1 hafta süre ile 12 oy alan Rüzgar Eymen Öngür seçildi. Bundan sonra diğer öğrencilerin de haftalık olarak sınıf başkanlığı görevini sırayla yürütecekleri belirtildi.

Etkinliğin öğrencilere demokrasi bilincini aşılamak hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan bireyler yetiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığı belirtildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:06 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Güncel
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