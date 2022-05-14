Bu baskın ineklerle! Kaçak yaptığı ahır yıkılınca soluğu belediye binasında aldı - Son Dakika
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Bu baskın ineklerle! Kaçak yaptığı ahır yıkılınca soluğu belediye binasında aldı

14.05.2022 11:02

Bursa'da kaçak yaptığı iddia edilen ahırı belediye tarafından yıkılan Ü.Y, 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

Bursa'da kaçak yaptığı ahırı belediye tarafından yıkılan köylü, büyükbaş hayvanları ile belediyeyi bastı. Taşkınlık yapıp yapı kontrol müdürüne saldıran Ü.Y. gözaltına alındı.

KAÇAK AHIRI YIKILINCA ÇİLEDEN ÇIKTI

Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı. Yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

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DARP GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.'ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.'nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

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Kestel Belediyesi, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu baskın ineklerle! Kaçak yaptığı ahır yıkılınca soluğu belediye binasında aldı - Son Dakika


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