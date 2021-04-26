Bu bayram ayakkabı tamircilerini heyecanlandırmıyor - Son Dakika

Her yıl Ramazan bayramı telaşesi yaşanan ayakkabı tamircilerinde bu yıl işler beklendiği gibi ilerlemiyor.

Eskişehir'de Sıcaksular sokakta bulunan ayakkabı tamircileri pandeminin etkisinde kaldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra, bayram ziyaretlerinin önüne geçmek için koyulan yasaklar ayakkabı tamircilerini işsiz bıraktı. Eskişehir'de yaşayan herkesin bildiği Sıcaksular'da yaşanan bayram yoğunluğundan eser kalmadı.

Yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan ve pandeminin işlerini çok düşürdüğünü belirten Serdar Düzenli, "Pandemi olduğu için hareketlilik yok. En çok iş yapacağımız zaman olan hafta sonunda işyerimizi kapatıyoruz. Hafta içi de pandemiden ve Ramazandan dolayı saat 5 gibi dükkan kapatıyoruz. Yakınımızdaki çay ocaklarının kapalı olması bile bizim işimizi etkiliyor. Müşteri yakınlarda vakit geçiremeyince bize ayakkabısını bırakmıyor" dedi.

"Bayramın geldiğini hissetmiyoruz."

Eskiden bayram yaklaştığında işlerinde yoğunluk olduğunu belirten Düzenli, "Bayramın geldiğini hissedemiyoruz. Bayram zamanı çarşımız bu kadar boş olmaz. Şuan bomboş. İşlerin zaten son 4-5 yıldır tadı yoktu. Bir de pandemideki kısıtlamalar eklenince tamamen boşta kaldık. Eski bayram heyecanını bir daha ne zaman yaşarız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR