Bu bayram çocuklar büyüklere oyuncak hediye etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayram nedeniyle çocuklar büyüklere oyuncak hediye etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayram nedeniyle çocuklar büyüklere oyuncak hediye etti. Farkındalık oluşturmak amacıyla bir dernek tarafından organize edilen programda büyükler çocuklardan oyuncak almanın mutluluğunu yaşadı.



Siverek'teki Ağaçhan Parkı'nda gerçekleştirilen programın sponsorluğunu ilçeden uzakta yaşayan ve sosyal medyada grup kurarak ilçedeki birçok soruna el uzatıp çözüm bulmaya çalışan gurbetteki Siverekliler yaptı. Yapılan farklı etkinlikte özel eğitim öğrencileri, Siverek Belediyesi ve Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneğinin (EMFADERE) destekleriyle büyüklere oyuncak hediyeler dağıttı.



Programda özel eğitim gören öğrenciler sıraya giren büyüklere ellerindeki oyuncakları tek tek hediye ederek bayramlarını kutlamayı da ihmal etmedi. Büyüklere oyuncak dağıtan çocuklar program sonunda kendilerine de oyuncak aldı.



Bayramda bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, çocuklardan hediye oyuncak almanın kendisini duygulandırdığını ve mutlu ettiğini dile getirdi. Karavar, "Siverek'te empati, farkındalık çadırını kurmuş bulunmaktayız, engelli çocuklarımız, yetim ve öksüz çocuklarımız bu bayramda unutulmadı ve böyle güzel bir program yapıldı. Gurbetteki Siverekliler ile Empati Derneğinin yaptığı bu çalışmadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siverek Belediyesi olarak da bu güzel çalışmaya ortak olduk. Bu özel çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların mutluluğuna ortak olduk. Bu bayram biz bu çocuklarımızdan hediye aldık ve çok mutlu olduk. Bu mutluluğu bize yaşatan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi



Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği kurucusu Taha Eyüp Siyahan ise "Bu bayramda bir değişiklik yapalım dedik ve böyle bir program gerçekleştirdik. Burada hem biz çocuklara oyuncak dağıttık ve hem de özel çocuklarımız, büyüklere oyuncak dağıttı. Çalışmada desteklerini bizden esirgemeyen Siverek Belediyesi ile Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ve bu programın sponsorluğunu gerçekleştiren gurbetteki Sivereklilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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