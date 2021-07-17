Üye Girişi
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak - Son Dakika

Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak

17.07.2021 23:53

Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketleri Eskişehir'e gelen gurbetçilerin yoğun talebi sebebi ile kentte...

Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak

Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü

İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor

ESKİŞEHİR - Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketleri Eskişehir'e gelen gurbetçilerin yoğun talebi sebebi ile kentte neredeyse kiralanacak araç kalmadı.

Korona virüs nedeniyle uzun süredir ana vatanlarına gelemeyen gurbetçiler, ülkeler arasındaki kısıtlamalar kalkınca valizleriyle yurda döndü. Tatil için memleketlerine dönen vatandaşlar, burada kalacağı süre boyunca genellikle kiralık araçlarını tercih ediyorlar. Hem yaz dönemi, hem de kurban bayramı nedeniyle bu talepler daha da artınca Eskişehir'de neredeyse kiralık araç kalmadı. Gurbetçiler yurda gelmeden arayıp rezervasyon yaptırdığı için kiralık araç sahipleri artık günde yüzlerce yeni taleplere cevap veremiyor. Bu ayın 26'sine kadar bu durum devam edeceği belirtilirken, fiyatlarda da artış bekleniyor.

"Ayın 25-26'sine kadar kimsede araç gözükmüyor"

Eskişehir'de 13 senedir oto kiralama işiyle uğraşan Hasan Köle, sektördeki bayram yoğunluğunu anlattı. Köle, "Araç kiralamalarda tabi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk yaklaşık 15-20 gün öncesinden başladı. Şu an biz bayram dolaysıyla talepleri karşılayamıyoruz. Bizim rezervasyonlarımız ayın 26'sine kadar dolu. Diğer meslektaşlarımızda da aynı olduğunu görüyoruz. Görüştüklerimize, duyduklarımıza bakarak Eskişehir'de şu an araç yok. Günü birlik veya 10 günlük, 15 günlük de olsa ayın 25-26'sine kadar kimsede araç gözükmüyor" diye konuştu.

Gurbetçiler araçları önceden aldı

Yurt dışından gelen olan vatandaşların daha gelmeden önce rezervasyonları yaptırdıklarını söyleyen Hasan Köle, "Şu anda çok yoğun bir telefon trafiği var. Neredeyse her gün yüzlerce kişi arıyor bizi, ama talep veremiyoruz. Gurbetçiler bizi yaklaşık 1- 1 buçuk ay önce arayıp bu tarihlere rezervasyon yaptırdılar. Onlar tabi her sene devamlı tatile geldikleri için araç kiralama konusunda daha bilgililer. O yüzden önceden arayıp rezervasyonları yaptırıyorlar. Onlar her sene geliyorlar zaten. Ama bu sene bir az daha ağırlıklı geldiler. 1- 1 buçuk senedir gurbetçi yoğunluğu yoktu. Ayda 1-2 kişi geliyordu. Ama şu anda gurbetçilerden daha fazla yoğunluk var. Onlar tatile daha hız vermiş durumdalar" dedi.

Fiyat artacak

Araç kiralamanın bedeli hakkında konuşan Köle, geçen seneye göre bu sene pek fiyat farkı olmadığını söyledi. Ancak bundan sonra fiyatlarda artış olacağı belirten Köle, "Şu an talepten dolayı günlük araç yok. Genelde bir haftanın üzerinde araç kiralanıyorlar. 1 hafta, 10 gün, 30 gün, 40 günlük araç kiralıyorlar. Fiyatlarda aslında çok da bir artış yok. Şu an bizim minimum ekonomik B gurubu dediğimiz araçlar günlük 300-350 TL. Geçen senede biz bu araçlar 270-280 TL'ye verdik. Fiyatlar çok abartılı değil aslında. İstediğimiz yerde değil yani. Bu tarihlerden sonra bu talebe bakarak fiyatlarda daha da artış olacağı gözüküyor" dedi.

Bayramdan sonra da bu hareketliğin devamını bekleyen sektör mensuplarından olan Hasan Köle, "Bayramdan sonra da biz bu hareketliği bekliyoruz. 9'üncü ayın sonuna kadar biz böyle bir hareketlik bekliyoruz" diye aktardı.

Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak

Koronavirüs, Eskişehir, Bayram, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı 00:17 Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi 23:40 Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi 23:19 Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi
Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de 22:57 Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti 22:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü 21:13 Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı 20:03 Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt 18:42 Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı         
00:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elfida" sürprizi         
23:35
Kavgadan kaçan genç, otomobilin altında kaldı Kavgadan kaçan genç, otomobilin altında kaldı         
22:59
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu         
20:07
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 00:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement