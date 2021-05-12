Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı - Son Dakika

Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı

12.05.2021 12:52
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı, System.String[]

Akraba ziyaretleri yoğun olduğu için her bayram öncesinde yapılan tepsi tepsi ev tatlıları, bu sene bayramın tam kapanmaya denk gelmesinden dolayı sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı.

Akraba ziyaretleri yoğun olduğu için her bayram öncesinde yapılan tepsi tepsi ev tatlıları, bu sene bayramın tam kapanmaya denk gelmesinden dolayı sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı.

Tam kapanmayla geçecek olan Ramazan Bayramı'nda evde yapılacak olan tatlıların oranı da azaldı. Her sene akraba, eş, dostla kutlanılan bayram, bu sene sokağa çıkma yasağının olmasıyla, aileler kendi aralarında bayramlarını geçirmeyi planlıyor. Her sene bayram arifesi evlerde yapılan tatlılar, bu sene de fırınlarla buluşurken geçen senelere oranla daha az yapıldığı öğrenildi.

"Kalabalık o eski bayramlarımızı çok özledik"

Eskişehir'de yaşayan Gönül Demir isimli kadın bu sene de yiyecekleri tatlıyı evde kendisi yaptı. Bayramı her sene akrabalarıyla kalabalık bir şekilde geçirdiklerini anlatan Demir, bu sene yasakların olması sebebiyle sadece kendi ailesine yetecek kadar tatlı yaptığını söyledi. Geçen arifelerde 2-3 tepsi şekerpare tatlısı yaptığını söyleyen Gönül Demir, bu sene 1 tepsi yapmak durumunda kaldı. Önceki bayramların özlemini çeken ve bir an önce eski zamanlardaki günlere dönmek isteyen Demir, şu şekilde konuştu:

"Eski bayramları özledik"

"Bu sene biz de evdeyiz. Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir tepsi tatlı yaptım. Bu sene pandemi olduğu için kimse gelmeyecek. Biz de bir yere gidemiyoruz. Mesela köyümüze bile gidemiyoruz ve bu durum bizi çok üzüyor. Eski bayramları çok özledik. Keşke eskisi gibi olsaydık. İnşallah bu pandemi bitecek ve eski günlerimize döneceğiz. Bunu ümit ediyoruz. Misafir gelmeyeceği için kendimize şeker pare tatlısı yaptık. Bir kilo baklava aldım, çoluk çocuk yiyelim diye. Misafir geldiği bayramlarda tepsi, tepsi yapıyorduk ve bitiyordu. Ama bu sene kimse gelmeyeceği için çok az yaptım. Normalde 2 tepsi baklava yapıyordum ve sevilerek tüketiliyordu. Şekerpareyi biz evde yapmayı daha çok seviyoruz. Eşim de evde yapılan tatlıyı daha çok seviyor. Birde evde kendi malzemelerimizle yaptığımız için içimiz rahat bir şekilde tüketiyoruz. Kalabalık o eski bayramlarımızı çok özledik. İnşallah o eski günlerimize dönüp tepsi, tepsi baklava yapıp köylerimize ziyarete gideriz. Orada dostlarımızla yer içeriz." - ESKİŞEHİR

Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı
Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı

Ramazan Bayramı, Eskişehir, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı

Son Dakika Haberleri
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı         
13:15
16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!         
13:13
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
10:18
İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?         
09:40
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement