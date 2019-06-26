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Bu bebekler organik

1 saat önce

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da ilk kez bu yılın Nisan ayında açılan örgü bebek kursu gelir kapısı oldu.

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Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da ilk kez bu yılın Nisan ayında açılan örgü bebek kursu gelir kapısı oldu. Piyasada alıcı bulan örgü bebekler, tamamen organik malzemelerden üretiliyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da açılan örgü bebek kursunda naylon malzemelerin kullanılmadığı bir örgü bebeğin yapılışı büyüklük ve modeline göre 3-6 gün arasında olurken, kullanılan malzemeler ise tamamen organik. Açılan kurslara şu ana kadar 16 kadın katılırken, üretilen 10 kadar örgü bebek Ramazan ayında fuar alanında düzenlenen etkinlikte satışa sunuldu.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da örgü bebek yapımı konusunda usta öğretici olarak görev yapan Esmeray Köroğlu, üretilen bebeklerin son derece sağlıklı olduğunu ifade ederek, "Kursumuza genelde gençler daha çok ilgi gösteriyor. Kullandığımız malzemeler tamamen organik. Naylon malzeme kullanmıyoruz. Üretilen örgü bebekler son derece sağlıklı olup, çocukların zarar görmemesi için her şey düşünülmüş. Kullandığımız malzemelerin bir kısmını internet üzerinden sipariş veriyoruz. Bir örgü bebeğin yapılışı büyüklük ve modeline göre 3-6 günü bulabiliyor" dedi.

Öte yandan uzmanlar, çocuk sağlığı ve gelişimi için son derece zararlı olabilecek plastik maddelerden üretilen oyuncakların kullanılmaması için aileleri uyarıyor. Uzmanlar, bu tür oyuncakların kötü malzemeden üretildiğinden fiziksel yaralanmalara neden olabileceğini, özellikle oyuncağın dış yüzeyindeki boyalar, ayrılabilen küçük parçacıklar ve sağlıksız vidalamaların tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Ortahisar, Alacahan, Trabzon, Güncel
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