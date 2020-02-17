Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek - Son Dakika

Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek

6 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, terk edilen ve donmak üzere olan 300 atı sahiplendi.

Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, terk edilen ve donmak üzere olan 300 atı sahiplendi. Sahiplendiği atlara 6 kamyonluk yem alan Babat, hayvanların bakımını yapacak olan ilçe sakinlerine kendi cebinden ayda 4 bin lira maaş vereceğini duyurdu.


Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ilçede başıboş bir halde bırakılan 300 at için harekete geçti. Atları toplatan Babat, 6 kamyon yem alarak hayvanların karnını doyurdu. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü beldede sahipsiz atların bakımını gerçekleştirecek olanlara kendi cebinden maaş vereceğini duyuran Babat, talepleri almaya başladı. Yoğun talep alan Babat, 30 at besleyene 4 bin, 40 at besleyene de 6 bin lira ücret ödeyeceğini bildirdi.


"Tüm hayvanlara sahip çıkacağız"


Beldelerinde yüzlerce başıboş hayvanın bulunduğunu kaydeden Babat, bunlara sahip çıkmak için bir çalışma başlattıklarını söyledi. "Hayvanlara sahip çıkmak için bir çalışma başlattım. 4 çoban görevlendirdim ve her ay maaşlarını ben veriyordum. Muhtarlarımızın vasıtasıyla belde heyetini toplayıp bir karar aldım. Herkese orada bir duyuru yaptım. Dağda başıboş 30 hayvan getirip ahırında besleyene yem ve ahır kirasını verip ona her ay 4 bin Türk lirası vereceğim dedim. Şimdiye kadar onlarca vatandaş başvuru yaptı. 6 kamyon yem ve saman siparişi verildi, gelecek ve hepsi dağıtılacak. Bunu reklam olsun diye yapmıyorum. Allah katında iyi bir çalışma olduğu için yapıyorum. Toplanan tüm at ve katırların sayısını aldıktan sonra veteriner hekimleri çağırıp küpeleme işlemlerini yapacağız. Son olarak ilkbaharda bir projem var. Yine kendi cebimden yapacağım. Büyük bir barınak yapıp tüm başıboş hayvanları burada besleyeceğiz" dedi.


Maaşı kendi cebinden veriyor


Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Savaş Babat, yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi. Savaş Babat, "Alihan Babat ile çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Belediye başkanımız çağdaş yenilikçi ve hayırsever biri birçok reforma imza atmış biridir. Doğu ve Güneydoğuda emsal olmuş düğün kararlarıyla başlık parasının kaldırılmasından sonra halkın elektrik borcunu ödemesinden sonra yine bizleri şaşırtmadı. Şırnak bölgesi Uludere ve Beytüşşebap bölgesinin başıboş hayvanlarını sahiplendi. Belediyenin imkanlarını değil kendi cebinden karşıladı. Kendisi aynı zamanda bir iş adamı olduğu için 30 hayvanı ahırında besleyen 4 bin Türk lirası maaş vereceğini ve yem saman vereceğini duyurdu. Allah razı olsun şimdi neredeyse tüm hayvanlar ahırlara götürüldü" diye konuştu.


Ayyıldız Mahalle muhtarı Serdar Bulut ise, "Bizleri ve köy halkını toplayarak bir toplantı gerçekleştirdi. Başıboş hayvanlara sahip çıkmak istediğini söyledi. Bizleri çok sevindirdi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK

Alihan Babat, Uludere, Şırnak, Şenoba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı
Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Uyuyan baloncuya yapılan alevli şaka az kalsın ölümüne sebep oluyordu

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]