Bu beldede yaşlı ve hasta yakınlarının bakımını üstlenenlerin de ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu beldede yaşlı ve hasta yakınlarının bakımını üstlenenlerin de ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Bu beldede yaşlı ve hasta yakınlarının bakımını üstlenenlerin de ihtiyaçları karşılanıyor

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesinde Belediye Başkanı Alihan Babat, İçişler Bakanlığının aldığı 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinde kısıtlama kararı ile beraber yaşlı ve hastaların bakımını üstlenen kişi veya kişilerin de gıda, zorunlu ve...

Bu beldede yaşlı ve hasta yakınlarının bakımını üstlenenlerin de ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesinde Belediye Başkanı Alihan Babat, İçişler Bakanlığının aldığı 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinde kısıtlama kararı ile beraber yaşlı ve hastaların bakımını üstlenen kişi veya kişilerin de gıda, zorunlu ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve bu vatandaşların bakımını gerçekleştirenlerin de gıda, zorunlu ve temel ihtiyaçlarını da gidermeye başladı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Babat, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgını nedeni ile tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi. Babat, "Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Vatandaş olarak bizlere düşen devletimize bu zorlu süreçte destek çıkmak ve bu salgının yayılmasını engellemektir. Tüm zorlu süreçlerde olduğu gibi bir kez daha birlik ve beraberlik ruhu ile bu sefer sokaklara inerek değil evlerimizde kalarak bu sürecide Allah'ın izni ile atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte Uludere geneli ve civar köylerimizde ikamet eden 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları halinde temel gıda ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu süreçte evinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan yakınına bakan kişi veya kişilerin gıda, zorunlu ve temel ihtiyaçlarını hane nüfusuna göre karşılayacağız" dedi. - ŞIRNAK

Alihan Babat, Uludere, Şenoba, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:53 Kaynak: İHA

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