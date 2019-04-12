Son Dakika Haberleri: Bu Belediyede Randevu Yok, Dileyen Her Zaman Başkan ile Görüşebiliyor

Bu Belediyede Randevu Yok, Dileyen Her Zaman Başkan ile Görüşebiliyor

7 dakika önce

- Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtıklarını belirterek, verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade ettiBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başkan seçilen Davut...

- Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtıklarını belirterek, verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade etti

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başkan seçilen Davut Aydın, belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtıklarını belirterek. "Bu belediyede randevu sistemi yok. Dileyen istediği zaman benimle görüşebilir. Yeter ki ilçede olayım" dedi.
Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'den başkan seçilen Davut Aydın'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Son olarak ilçede bulunan galerici esnafı Başkan Aydın'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, " Belediye herkese açık.Halkımıza sesleniyorum, buraya evleri gibi gelip girecekler.Randevu saatini kaldırdık.Telefon açan arayan herkes, istediği zaman gelebilir. Yeterki Yenişehir'de olalım.Seçim beyannamemizde vardiğimiz her sözün arkasındayız. Yenişehir'e yapmayı vaat ettiğimiz Galericiler Sitesi'nin maliyetinin yüzde 90'ını yapmayı taahhüt ettiler. Oturacağız, konuşacağız, en iyisini en güzelini hep birlikte karar vererek yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
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