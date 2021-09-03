Üye Girişi
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Son Dakika

Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

03.09.2021 11:17
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, System.String[]

Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma mecburiyeti 3 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma mecburiyeti 3 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri, mesleki yeterlilik belgesi olmadan direksiyon başına geçemeyecek. Sınavdan başarıyla geçen şoförler, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Avrupa Birliği hibe 2 programı kapsamında ödedikleri sınav ücretinin yüzde 100'ünü iade alırken, belgesi olmayan şoförler ise meslekten men cezası alarak bir daha servis taşımacılığı yapamayacak.

Öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücüleri için 3 Eylül 2021 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri için MYK Kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi mecburi olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileleri yakından ilgilendiren bu belge için sürücülerin sınava girmeden önce psikoteknik belgesine sahip olması ve Türk Ceza Kanunun belirlenen maddelerinden hüküm giymeme ön şartı bulunuyor. Ayrıca Türk Ceza Kanununun cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, fuhuş ve sarhoşluk başlıklı gibi suçlardan da affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması da gerekiyor.

Belgelendirme Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kutlu, "5544 sayılı kanun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu çerçevesinde yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını, belgesiz çalışan tespit edildiğinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ceza kanununun "cinsel saldırı" başlıklı 102'inci, "çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103'üncü, "reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104'üncü, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" başlıklı 188'inci, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak" başlıklı 191'inci maddelerinin de içinde bulunduğu 81, 105,109, 179, 190, 226 ve 227'inci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenen bir kovuşturma bulunmaması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içinde ölümlü trafik kazasına karışan, alkollü olarak araç kullanan, hız kurallarını ihlal sebebiyle sürücü belgesi birden fazla geri alınan, "fuhuş" başlıklı 227'inci ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "sarhoşluk" başlıklı 35'inci maddesine göre hakkında işlem yapılan sürücüler de sınava katılamıyor" dedi.

"Hibe desteği ile sınav ücretini geri alabilecekler"

Türkiye'de binlerce servis şoförünün bu belgeye sahip olması gerektiğini belirten Cengizhan Kutlu, iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde meslekten MEN cezası aldığını ve bir daha servis taşımacılığı yapamayacağını söyledi. Sürücüler için zorunlu hale gelen yeterlilik belgesine ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütüldüğünü ifade eden Başkan Kutlu, "Sınavlar hem teorik hem de uygulamalı olarak düzenlenmektedir. Sınav bedeli, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Avrupa Birliği hibe2 programı kapsamında sınavda başarılı olanlar ücretin yüzde 100'ünü geri iade alabilecekler. Bu belgeyi alan şoförler 5 yıl geçerli olarak kullanılabilecektir. Servis taşımacılığında mesleğini yaparken bir uygunsuz halinde mesleki yeterlilik belgesini geri çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaşadığımız üzücü olayları bir daha yaşamayalım"

Ailelerin gözü kulağının bu belgede olması gerektiğini belirten Kutlu, "En yüksek donanımlı bir araç yapsanız da onu kullanan insan. Bu, şoförün o işe ehliyetini ölçen bu belgedir. Bu belge ile şoförler yurt içi ve yurt dışında mesleğini rahatlıkla icra edebilecekler. Hepimizin çocukları değerli. Aileler çocuklarını servislere teslim ederken, huzurla teslim etmek ister. Bu belge alındığında bu gibi soru işaretlerinin yaşanmasının önüne geçilecektir. Bugüne kadar birçok kaza, bir çok çocuk servislerde unutuldu. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Şoförün niteliğini bu belge ile kontrol etmiş oluyoruz. 3 Eylülde (bugün) yürürlüğe girecek olan yeterlilik belgesini bütün ailelerin çocuklarını verdikleri servis şoföründen görmeleri gerekmektedir " dedi.

Servis şoförlüğü yapabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvuran 141 bin servis şoförü adayından 5 bin 315 adayın, alkol ve uyarıcı madde testi pozitif çıktığına dikkat çeken Kutlu, yetkililere seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarımız, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lütfen bu konuda hassasiyet göstersin. Çünkü bu hafife alınacak bir durum değil. Milyonlarca aileyi ve öğrenciyi yakından ilgilendirmektedir". - BURSA

Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Avrupa Birliği, Uyuşturucu, Türkiye, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:04 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız 12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
Ağustos ayında fiyatı en fazla artan 11:48 Ağustos ayında fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı 11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı 11:11 Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
11:10 Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:58
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti         
11:25
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement