Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor - Son Dakika

Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor

14.12.2020 11:39

- Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor Pandemi döneminde engellilere destek olmak için ücretsiz saç ve cilt bakımlarını yapmaya başladı Denizli'de 23 yıldır berber olan Ali Oğuz, pandemi nedeni ile destek olmak amaçlı bütün engellileri ücretsiz tıraş ederek cilt bakımlarını...

- Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor

Pandemi döneminde engellilere destek olmak için ücretsiz saç ve cilt bakımlarını yapmaya başladı

DENİZLİ - Denizli'de 23 yıldır berber olan Ali Oğuz, pandemi nedeni ile destek olmak amaçlı bütün engellileri ücretsiz tıraş ederek cilt bakımlarını yapamaya başladı. Engelli vatandaşlara az da olsa yardımda bulunduğuna mutluluk duyduğunu belirten Oğuz, "Engelli arkadaşlarımıza böyle bir şey yapmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Sadece teşekkür etmeleri yeter bana" dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs birçok sektörü olumsuz etkiledi. Denizli'de yaşayan 35 yaşındaki Ali Oğuz, 23 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlarken pandemi döneminde engelli vatandaşlara yardım etmek istedi. Dükkanına gelen her engelli vatandaşların ücretsiz saç, sakal ve cilt bakımını yaptı. Günler geçtikçe özel insan müşterisi artarken, neredeyse her gün bir engelli vatandaşı ücretsiz bir şekilde saç tıraşını ve cilt bakımlarını yapmaya başladı. Aralarında oluşan güzel diyaloglar artarken engelli vatandaşlar berber Ali Oğuz'a yaptığı bu destekten dolayı teşekkür etti. Oğuz ise tamamen bir beklenti içinde olmadan ve engelli vatandaşların bu zor günlerde yanında olmak istediklerini belirtti. Diğer berberlerinde özel insanlara bu şekilde az da olsa yardım etmelerini gerektiğini ifade eden Oğuz, " Ben yaklaşık 23 senedir bu mesleğin içindeyim. Pandemiden dolayı engelli kardeşlerimize yardımcı olmak amaçlı, onlara karşı bir nebze de olsa da yardım edebilmek için günde bir tane saç, sakal, cilt bakımıdır, bunları yapmak istedim. Ücretsiz bir şekilde ve sadece bir teşekkür etmeleri yeterli. Kendi meslektaşlarımda böyle bir şeyler yapmak isterlerse engelli herhangi bir kardeşimize bir nebze de olsa yardım etmek isterlerse sevinirim. Yani sonuçta her şey para demek değil, her şeyi maddiyata bağlamak değil ama ben bu şekilde her gün günde bir tane engelli bir kardeşimize yardım etmek isterim" dedi.

"Engelli kardeşlerimize, böyle bir şey yapmaktan gurur ve onur duyuyorum"

Her şeyin para olmadığını ve yaptığı destekten birçok engelli vatandaşın faydalanmasını istediğini belirten Ali Oğuz, "Gelen müşterilerimizin de sağlığını düşünüyoruz. Tek kullanımlık havlu, saç yıkamada havlularımız ayrı ayrıdır. Hani kimse kimsenin kullandığı bir malzemeyi diğer müşterimize karşı kullanmıyorum. İşte kesim önlüğümüz ayrıdır, ondan sonra malzemelerimizi tıraştan sonra dezenfektelerimiz vasıtasıyla onların içine atıyoruz. Vatandaşlarımıza, herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Kendi meslektaşlarımın da aynı şekilde. Günde bir tane saç, sakal tıraşı yapılsa ücretsiz bir şekilde, hiçbir berber arkadaşımıza çok fazla bir etki yapmaz. Sonuçta bu iyilik anlamındadır, her şey para anlamında diye bir şey yoktur. Engelli kardeşlerimize, engelli arkadaşlarımıza böyle bir şey yapmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Meslektaşlarıma da duyarlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor
Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor
Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor
Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor
Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor

Ali Oğuz, Engelli, Denizli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor - Son Dakika


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