Son Dakika Haberleri: Bu Berberin Malzemeler Neredeyse 100 Yıllık

Bu Berberin Malzemeler Neredeyse 100 Yıllık

50 dakika önce

Bilecik'te Kore gazisi 90 yaşındaki Refik Özberber, 12 yaşında başladığı berberliği hala devam ettiriyor.

Bu Berberin Malzemeler Neredeyse 100 Yıllık, System.String[]
Bilecik'te Kore gazisi 90 yaşındaki Refik Özberber, 12 yaşında başladığı berberliği hala devam ettiriyor.

Özberber, baba mesleği olan berberliği yarım asıra yakındır hala severek yapıyor. Mesleğinde 78 yıl geçmesine rağmen her sabah ilk günkü heyecanla dükkanı geldiğini İHA muhabirine anlatan Özberber, " Pazaryeri'nde 1929 yılında doğdum. Bu mesleğe 12 yaşında babamın yanında çıkak olarak başladım. O gün bu gündür 78 yıldır bu mesleği severek yapıyorum" dedi.

"Bu dükkandaki tüm malzemeler babamdan kalma"

Dükkanında bulunan malzemelerin neredeyse 100 yıllık olduğunu anlatan Kore Gazisi Refik Özberber; "Berber dükkanımda bulunan bütün eşyalarım babamın berber salonunda beraber kullandığımız eşyalar. Berber koltuğumuz bile 1935 yılında alınmış bir koltuktur. Şuana yeni açılan ve adına kuaför dedikleri dükkanlara hiç özenmedim. Bu dükkanda anılarım var, çocukluğum var, her şeyim var. Ondan dolayı hiç bir şeyi değiştirmedim. Allah ömür verdiği sürece de bu meleğe devam edeceğim" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Kore, Bilecik, Güncel
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