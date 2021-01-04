Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün - Son Dakika

Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

04.01.2021 11:34

- Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve korona virüs döneminde hastalıklara karşı hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlatarak, 'Altın Süt' tarifi verdi Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve korona virüs döneminde hastalıklara karşı hangi...

- Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve korona virüs döneminde hastalıklara karşı hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlatarak, 'Altın Süt' tarifi verdi

SİVAS - Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve korona virüs döneminde hastalıklara karşı hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlatarak, 'Altın Süt' tarifi verdi.

Sivas'ta dondurucu soğukların başlaması ile birlikte soğuk algınlığı da kendisini hissettirmeye başladı. Öte yandan tüm dünyada görünen ve ülkemizde de etkisini hala sürdüren korona virüsü ile savaş devam ediyor. Bu dönemlerde vatandaşlar bağışıklık sitemlerini güçlü tutmak için sumaktan kekiğe, bitki çaylarından doğal karışımlara kısacası birçok yola başvurdu. Medicana Sivas Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Eda Ünal bu dönemlerde hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri anlatan Diyetisyen Ünal, vatandaşlara 'Altın Süt' isimli bir içecek tarifi de verdi.

Bu renkler hem sofranızı zenginleştiriyor hem bağışıklığı güçlendiriyor

Diyetisyen Eda Ünal, sarı, turuncu, koyu yeşil renkli meyve sebzelerin ve beyaz renkli bazı besinlerin tüketildiğinde bağışıklığın güçlendirdiğini belirterek, "Kış mevsiminde olmamız ve korona virüs ile savaştığımız bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız oldukça önemli. Bağışıklık sistemi, mikrop, virüs ve bakterilere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmenin yanında antioksidan içeren meyve ve sebzelerden yararlanmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde tezgahlarda sıkça gördüğümüz koyu yeşil, mor, sarı, turuncu renkli meyvelerden yararlanarak bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bal kabağı, pancar, brokoli, karnabahar, pazı, karalahana gibi sebzelerden yararlanabilir bunlarla soframızı zenginleştirebiliriz. Özellikle C Vitamini içeren nar, portakal, mandalina, greyfurt gibi antioksidan içerikli meyveler bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde oldukça etkili. Ceviz Omega 3 içeriği sayesinde bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara karşı korunmamızı sağlayacaktır. Özellikle geleneksek ve modern tıpta sıkça kullanılan zencefil ve zerdeçal fitokimyasal içerikleri sayesinde hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Yine bahsedeceğim beyazlara dikkat ederek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Soğan, sarımsak içerdiği fitokimyasal içerik sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun yanında yoğurt gibi probiyotik ve probiyotik kaynakları bağışıklığımızı güçlendirerek bu dönemde daha dayanıklı ve güçlü olmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Beslenmeye dikkat, kilo almak bağışıklığı düşürüyor

Ünal, kilo almanın bağışık sistemin olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Kilo almak özellikle bu korona virüsü döneminde bağışlığı olumsuz yönde etkiliyor. Evde kaldığımız bu dönemde düşük egzersiz ve sürekli yağlı basit şeker içeren besinler tüketmek kilo almamıza sebep oluyor. Doğal olarak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor ve korona virüsü karşı daha yakın olmamıza sebep oluyor. Bu dönemde olabildiğince basit şekerli, yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Bağışıklığımızı güçlendirerek besinlerden yararlanmamız gerekiyor. Soframızda mor, koyu yeşil, sarı, turuncu gibi besinlerden yararlanarak bağışıklık istemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemde renklere daha çok önem vermemiz gerekiyor. Tezgahlar da sıkça gördüğümüz bal kabağı, pancar, brokoli, karnabahar, pazı, karalahana gibi besinlerden yararlanarak soframızı hem zenginleştirebiliriz hem de bağışıklık sistemimizi kolayca güçlendirebiliriz" dedi.

Ünal'dan Altın Süt tarifi

Altın Süt tarifi veren Diyetisyen Ünal, bağışıklık sistemi için su tüketiminin de oldukça önemli olduğunu söyleyerek, "Tabi ki bağışıklığımızı güçlendirmek için su tüketimini önemsememiz gerekiyor. Özellikle kış döneminde azalan su tüketimi bağışıklık sistemini biraz zorluyor. Mutlaka günlük 1 buçuk 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanında da zencefil, zerdeçal ve tarçın içeren Altın Sütü tüketebilirsiniz. Atın Süt; 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı toz karabiberi karıştırıyoruz. Sıcak olması sıkıntı oluşturacağı için kaynadıktan sonra biraz soğutarak ve ardından 1 çay kaşığı bal ekleyerek akşamları rahatlıkla tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün
Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün
Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün
Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Diyetisyen, Eda Ünal, Sivas, Altın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün - Son Dakika


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