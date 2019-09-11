Son Dakika Haberleri: Bu binalar tehlike saçıyor
Son Dakika Yaşam Haber

Bu binalar tehlike saçıyor

2 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bakımsız ve terk edilmiş olan yıkılmaya yüz tutmuş eski ahşap binalar büyük tehlike saçıyor.

Bu binalar tehlike saçıyor, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bakımsız ve terk edilmiş olan yıkılmaya yüz tutmuş eski ahşap binalar büyük tehlike saçıyor.


Emet ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun yaptığı çalışmalar sonrası sit alanları genişlediği için bu evlerle ilgili en ufak bir çalışma yapmak için izin almak zorunda kalan bina sahipleri ve belediye yetkilileri, konunun çözümü için devletten destek bekliyor.


İlçenin en işlek mahalleleri olan Kaynarca, Kapaklıca ve Dere mahallesinde bulunan ahşap bazı binalarda çatı kiremitleri sıkça düşerken, duvarlardaki çatlaklar her geçen gün büyüyor. Mahalle sakinleri her gün bu mevkilerden korkarak geçtiklerini ifade ederken, özellikle mahallede oynayan çocuklar için de hayati tehlikenin bulunduğu konusunda yetkilileri uyarıyorlar.


Bekleyen Sit İmar Planının onayından sonra bu tür binaların belediyece yıkabileceği belirtilirken, mahalle sakinleri bu binaların bürokrasiye takılmadan yıkılmasını talep ediyorlar. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Definecilerin zengin olma hayali, mağarada son buldu
Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:22:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu binalar tehlike saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]