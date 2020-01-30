"Bu bir işgal projesidir" - Son Dakika
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"Bu bir işgal projesidir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, satılık değildir" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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