"Bu bir işgal projesidir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, satılık değildir" dedi.
(İHA)
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