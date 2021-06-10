Bu bitki birçok hastalığa iyi geliyor - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen İngiliz lavantası birçok hastalığa iyi geliyor.

Sakinleştirici etkisinin yanı sıra böcek kovucu özelliği olan İngiliz lavantası parfüm ve tıbbi ürünlerde kullanılıyor. Yenişehir'de lavanta yetiştiren çift bu bitkiden doğal sabunlar ile birçok ürün üretmeye başladı. Nilüfer Şahin, "Eşimin hayaliydi, internetten araştırmıştı. Yenişehir'de ekilen domates ve biberden farklı bir ürün arayışı içerisindeydik. Hobi amaçlı başladık, fakat bu işin ticaretine doğru gidiyoruz . Lavantayı elde ettikten sonraki ikinci yılımızdayız. Geçen yıl lavantanın çiçeklerini biçtikten sonra yağını elde ettik. Tahlilini yaptırdıktan sonra işlemesini nasıl yapabiliriz diye düşündük, evde kendimiz doğal bir şekilde lavantalı sabunlar yapmaya başladık" dedi.

Ersoy Şahin, "Lavanta sakinleştirici etkisi olan bir bitki. Vatandaşların en yaygın kullanım şekli genellikle yastıklarına bir damla damlatarak oluyor, uykuya dalma süresini kısaltıyor. Sakin ve rahat bir uyku çekmenizi sağlıyor. Böcek kovucu özelliğine de sahip olan lavanta bitkisi, genellikle okula giden çocukların da yakalarına damlatılarak haşerelerden uzak tutmak için kullanılıyor. Açık ve yanık yaralarda, deri iyileşmesinde, aynı zamanda cildin tazelenmesinde de çok faydalı olan bir yağ. Antioksidan özelliğine sahip. Ülkemizde lavanta yağı çok tüketilmiyor" şeklinde konuştu. - BURSA