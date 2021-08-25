Üye Girişi
Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor - Son Dakika

Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor

25.08.2021 10:12

- Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor Arıların çiçeklenme süresi şifalı ve aromatik bitkilerle azalıyor Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

- Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor

Arıların çiçeklenme süresi şifalı ve aromatik bitkilerle azalıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar:

" Türkiye'de aynı kovan sayısıyla bal üretimini iki katına çıkartma imkanımız var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Orman Fidanlığı'nda hammadde ve üretim çalışmaları kapsamında ekilen şifalı ve aromatik bitkilerin çevredeki arıların bal üretimini iki katına çıkarması nedeniyle Bal Ormanları'na ekilerek, hem üretimin artırılması hem de bitkilerde bulunan şifalı maddelerin bala geçirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Orman Fidanlığı içerisinde kurulan sera ve bahçelerde, her yıl milyonlarca farklı türden bitki üretilerek yerli ve yabancı üreticilere sunuluyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Orman Fidanlığı işbirliğiyle hammadde ve üretim çalışmaları amacıyla ekilen şifalı ve aromatik bitkiler, çevredeki bal üretimini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda arıların çiçeklenme süresinin kısaldığı anlaşılırken, bal üretiminin ve kalitesinin de iki katına çıktığı görülüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yetkililer, şifalı ve aromatik bitkileri Bal Ormanları'nda belirlenen alanlara ekerek ülke genelindeki bal üretimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca bitkilerin içerisinde bulunan şifalı maddelerin arılar sayesinde bala geçirilmesiyle, tüketicilerin sağlık ve şifa yönlerini kolaylaştırmayı amaçlanıyor.

"Biz ilk çalışmaya başlarken arıcılık aklımıza gelmemişti"

Aynı kovan sayısıyla bal üretiminin iki katına çıkarılabileceğini söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, "Tıbbi ve aromatik bitkiler birçok sektör için hammadde üretiyor ama arıcılık ve bal üretimine yönelik olarak da çok önemli bir yere sahip. Arıcılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük sorunu, çiçeklenme sürelerinin kısa olması ve arıların olduğu bölgede çok az çeşitte çiçek bulabilmesidir. Tıbbi aromatik bitkiler bu konuda devreye girdiği zaman süre kısalıyor. Şu anda bu alanda farklı bitkiler çiçek açtığı için arılar açısından çok önemli bir mera alanı oluşturuyor. Biz ilk çalışmaya başlarken arıcılık aklımıza gelmemişti. Hem Eskişehir'de hem de Türkiye'nin başka bölgelerinde bu bitkilerin kullanıldığı Bal Ormanları oluşturulacak. Bu bitkilerin içerisindeki değerli ve şifa kaynağı olan etken maddeleri, kendi enzimlerine dahil ederek şifalı ballar haline getirmesi konusunda çok güzel bir gelecek görüyorum. Türkiye'de aynı kovan sayısıyla bal üretimini iki katına çıkartmak, kalite ve fiyat açısından da değerli bal üretme imkanımız var" şeklinde konuştu.

"Bizim ürettiğimiz tıbbi bitkilerin arıcılıkta da önemli olduğunu anladık"

Şifalı bitkilerin polen sayısı ve bal ürünlerinin kalitesini arttırdığını ifade eden Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Civardaki arıcılarla görüştüğümüz zaman, bu bahçeyi kurduktan bal verimlerinin arttığını öğrendik. Hatta verimin iki katına çıktığını söylediler. Bizim ürettiğimiz tıbbi bitkilerin arıcılıkta da önemli olduğunu anladık. Bu bitkiler; bal, polen verimi ve diğer bal ürünlerinin kalitesini yükseltiyor. Zufa otu dediğimiz bir bitki var. Çok bilinen bir bitki değil. Üniversite ile yaptığımız çalışmalar sonucunda biz de tanıdık. Arıların rağbeti çok fazla ve zufa otunu biçtiğiniz zaman tekrar kendini yenileyebiliyor. Bence bunların analiz sonuçları ortaya çıktığı zaman da sağlık yönünden de etkilerin olduğu görülecek. Bu bitkilerdeki etken madde arıların balına geçecek ve bunu tüketen insanlar da şifa bulacak.

Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor
Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor
Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor
Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı 10:31 Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa 10:05 Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa

Son Dakika Haberleri
12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Alpay Kalyon küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Alpay Kalyon küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
"Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu         
23:01
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement