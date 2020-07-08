Bu bitkiyi koparan yandı - Son Dakika

Bu bitkiyi koparan yandı

Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor.

Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

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Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkiler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Şile'de sahil kesimlerini süslüyor. Koparılması ve ticari amaçlı ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambakları, hem Şile halkının hem de Şile'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sadece sahil kesimlerinde açan ve burada devamlılığını sürdüren kum zambakları, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi taşıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise bitkinin adedi başına 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Şile'ye gelen kişilere ellerinden geldiğince kum zambaklarını koparmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Şile Alacalı Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama şimdi hafta sonları falan buralarda denize gelenler çok yoğun. Tabii vatandaş da tam işin bilincinde değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar koruma altında. Koparmanın cezası da var. Ama tabii yoğun gelenler olduğu için bilemiyorlar. Çiğneniyor, koparılıyor. Vatandaşlar bu konuda bilinçsiz" dedi.

Kum zambaklarını koparmanın cezasından bahseden Batı Sahilleri Dernekler Platformu Başkanı Serkan Yeşiltepe, "Kum zambaklarımız endemik bir bitkidir. Koruma altındadır. Koparılması 48 bin lira cezaya tabidir. Bunları bölgemize gelen misafirlerimize de söylüyoruz. Kimisi dikkate alırken çoğu da dikkate almıyor. Zaten dikkate alsa bu şekilde olmaz. Bembeyaz bir görüntü oluyor burada. Kendilerine söylüyoruz ama maalesef ki yeterli olmuyor. Fakat şöyle bir şey var, sivil ekipler geziyor. Koparılması halinde ceza yazıyorlar. Tabii misafirlerimizin de kötü etkilenmemesi açısından biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama yakalandıkları zaman da zaten kendileri de ne kadar yanlış yaptıklarını fark ediyorlar. Endemik bir bitkidir. Bunu koparıyorlar mesela bahçelerine ekmek istiyorlar ama bahçede olmaz. Sadece bu deniz kenarında olur. Şile'mizde ve Ağva bölgemizde bunlardan çok vardır. Sadece buralarda yetişir. Tabii Türkiye'nin başka yerlerinde de vardır ama her tarafta olan bir bitki değildir. O bakımdan biz bunların dalında güzel olduğunu ve koparılmaması gerektiğini her gelene söylüyoruz. Kum zambaklarını koparmasınlar, sadece izlesinler dalında koklasınlar. Ama ben bunu buradan koparayım gideyim evimin bahçesine ekeyim orada yetiştireyim diye düşünmesinler, yetişmiyor. Üstüne üstlük sivil ekiplerce de görüldükleri üzere tanesine 48 bin lira cezayı yerler" şeklinde konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Türkiye, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:27 Kaynak: İHA

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