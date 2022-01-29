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Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor - Son Dakika

Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor

29.01.2022 14:05
Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor

Eskişehir'de önceki gece alkollü bir restoranda yaşanan, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavganın yaşandığı bölgedeki esnaf, bölgede neredeyse her gün bu tarz olayların yaşanmasından üzüntü, endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Eskişehir'de önceki gece alkollü bir restoranda yaşanan, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavganın yaşandığı bölgedeki esnaf, bölgede neredeyse her gün bu tarz olayların yaşanmasından üzüntü, endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'taki bölge esnafı süreklileşen bu tarz olaylardan rahatsızlığını dile getirdi. Alkollü mekanların yoğun şekilde bulunduğu bölgede neredeyse her gün kavga, bıçaklama, silahla ateş etme gibi olayların yaşandığını söyleniyor. Çevredeki masum insanlar da yaşanan olaylardan nasibini alıyor.

"Biri ateş etmiş, camının kenarında hala mermi izi var"

Olayın yaşandığı çevrede esnaf olan Batuhan Kepir, bulundukları bölgede neredeyse her gün olay olduğunu anlattı. Yaşanan olaylardan dolayı birçok kişinin de zarar gördüğünü belirten Kepir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yaklaşık 5 yıldır buradayız. Gerek alkolün verdiği etkiyle olsun, gerekse gençliğin verdiği hızla birlikte hemen hemen her gün bu tarz şeyler oluyor. Ateş etme, kavga, dövüş ve bıçaklama olayları oluyor. Geçen gün yaşanan olayı duyduk, ama ben görmedim. Her gün o tarz şeyler oluyor buralarda. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri çok fazla oluyor. Yaklaşık 1 yıl önce bu olaya benzer bir şey yaşandı. Üst komşum sesi duyuca cama çıktı. Biri ateş etmiş ve camının kenarında hala mermi izi var. Bu tarz şeyler oluyor. Kaza kurşunu gibi şeylerde çok zarar gören oldu." - ESKİŞEHİR

Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor
Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor
Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor
Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor

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Eskişehir, Masum, kavga, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor - Son Dakika


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