Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji\'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Güncelleme: 24.09.2023 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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