Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak - Son Dakika

Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak

09.04.2021 09:47

Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak ERÜ'lü bilim insanı ortodontik ankraj vidasını daha ucuz maliyetle yerli olarak üretti Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak

ERÜ'lü bilim insanı ortodontik ankraj vidasını daha ucuz maliyetle yerli olarak üretti

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yavuz, diş tedavisinde kullanılan ve ithal edilen ortodontik ankraj vidasını, yerli olarak muadillerinden daha ucuz ve kaliteli üretti.

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yavuz, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan başvuru sonrası patenti alınan buluşu ile ilgili verdiği bilgide, yerli olarak üretilen ortodontik ankraj vidasının piyasada kullanılan vidalardan daha uygun maliyetli olarak ürettiğini söyledi. Yavuz, "Mini vidalar ortodontik tedavide kemik desteğine ihtiyaç duyulduğunda bu desteği sağlamada kullanılan yardımcı bir apareydir. Klinik deneyimlerimizde piyasada kullanılan vidaların özel amaçlı olarak tasarlandığını, uygulamasının zor ve ilave işlemler gerektirdiğini gördüğümüz için uygulaması kolay ve ilave bir işlem istemeyen, daha uygun maliyetli, yurt dışına bağımlı olmadığımız bir mini vida geliştirdik. Bununla ilgili bir uzmanlık tezi yaptık ve gayet başarılı sonuçlar elde ettik. Ankraj vidamız şu an patenti tescillenmiş, üretime hazır bir şekilde piyasaya sunulmayı beklemektedir. TÜBİTAK'ın şu anda patent tabanlı teknoloji transferi destekleme çağrısı kapsamında, patentlerin lisanslanması ve sanayiye aktarılması konusunda desteği bulunmaktadır. Bu ürünümüzü lisanslamak veya devir yoluyla kullanım haklarını almak isteyenler Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'ne başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

Ürünün prototipinin hazırlandığını ve kullanıldığını kaydeden Yavuz, "Bu ürünün prototipi hazırlanmış, kullanılmış, denenmiş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan onayı alınmış şekilde her şeyi ile üretime hazırdır. Bu tür ortodontik ürünlerde yurt dışına bağımlı olmanın önüne geçebilmek için, gerek devletimizin sağlamış olduğu katkılarla gerekse bu güne kadarki eğitimimizle bir katkımız olsun istedik. Buna yönelik ne yapabiliriz diye düşünürken, böyle bir tasarı aklımıza geldi. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile bunu görüştüğümüzde ön araştırma sonucunda böyle bir ürünün olmadığını tespit ettik ve bununla ilgili patent girişimlerine başladık. Daha sonra da buluşumuzun prototipini üretip gerçekten kullanılabilir mi diye test çalışmalarına başladık. Bazen tasarlayabildiğiniz malzemelerin klinik uygulaması her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz de bunun gerçek anlamda klinik olarak uygulanıp uygulanamayacağını deneyip görmek istedik. Bu noktada da bir uzmanlık öğrencimle konu ile ilgili tez çalışması yaptık. Tez çalışmamız sonucunda da uygulamada herhangi bir sıkıntı yaşamadan başarılı bir şekilde ürünümüzü kullanabileceğimizi görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak
Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak
Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak
Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak

Diş Hekimliği Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Erciyes, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu buluş diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak - Son Dakika


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