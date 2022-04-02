Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor - Son Dakika
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Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

02.04.2022 10:50
Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

Geliş ve gidiş yönlü olarak trafik akışına açık olan, ancak yapılan çift sıra parklar yüzünden zaman zaman tam bir ulaşım kargaşası yaşanan Savtekin caddesindeki çile bitmiyor.

Geliş ve gidiş yönlü olarak trafik akışına açık olan, ancak yapılan çift sıra parklar yüzünden zaman zaman tam bir ulaşım kargaşası yaşanan Savtekin caddesindeki çile bitmiyor. Esnaf, çevresindeki otoparkların ruhsatlarının iptal edilmesinin, caddenin otoparka dönmesinde etkisinin büyük olduğunu belirtiyor.

Eskişehir kent merkezindeki işlek Savtekin caddesinin çevresinde hiç otopark yok. Cadde üzerinde bulunan 3 ayrı otoparkın ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilince, vatandaş aracını park edecek yer bulamadı. Gerek alışveriş için gelen vatandaş, gerekse o bölgedeki esnaf araç park edecek yer bulamayınca çözümü yol kenarlarında buldu. Gidiş ve dönüş yönlü olarak kullanılan caddede bir şerit her zaman park edilen araçlarla kapalıyken zaman zaman ikinci şerit de doluyor. Kalan dar yoldan karşılıklı olarak geçmeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Caddede bulunan esnaftan öğrenilen bilgilere göre, trafik sorunu dolayısıyla sık sık tartışmalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Sorunu ise hiç kimse üstlenmezken, çaresiz bekleyiş devam ediyor.

"Esnafın dahi kendi aracını park edecek yeri yok"

Savtekin Caddesi'nde 27 senedir esnaf olan Mehmet Salih Topal, cadde üzerindeki park sorununun otoparkların kapatılmasıyla başladığını belirtti. Gelen müşterilerin yanı sıra esnafın da araç bırakacak yerinin olmadığını aktaran Topal, "Bu caddede 3 tane büyük otopark alanı var. Normalde bu otoparklar işler vaziyetteyken belediye sorumluları bu işletmelerle karşı karşıya gelmişçesine hepsinin ruhsatını iptal ederek kapattı. Esnafa gelen müşterilerin araç park edecek yeri yok. Esnafın dahi kendi aracını park edecek yeri yok. Caddede malzeme indirecek cep dahi yok. Sabah erken saatlerde gelip şans eseri esnaf park edecek yer bulursa aracını park ediyor. Bulamazsa ikinci şeritte araç bırakmak zorunda kalıyor. Müşteri olarak gelenler de aynı şekilde park edecek yer bulamadığı için ikinci şeride aracını bırakıyor. Hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de trafikte sorunlar oluşuyor. Buradaki trafik karmaşasında esnafın müdahale ederek sonlandırdığı birçok kavga oldu. Sokağa girmek isteyen veya başka araca yer vermek için ileri veya geri giderken kaza yapan da çok kişi oldu" dedi.

"Farklı alternatifler bulunabilir fakat hiç kimse elini taşın altına koymuyor"

Otoparkların açık olduğu dönemde de çift yönlü trafikten dolayı sorunların yaşandığını aktaran Mehmet Salih Topal, çözüm yolunun bulunamadığını belirtti. Sorun için bir çözümün bulunamadığını ve hiçbir kurumun ilgilenmediğini belirten Topal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler şehir planlamacılar değiliz, ama vatandaş olarak gözlemlediğimiz ve çözüm yolu fikirlerim var. Bu cadde ya eski otogar girişinden diğer çıkışa kadar, ya da tam tersine tek yön olarak düzenlenebilir. Bu cadde çift yönlü trafiği araç park edildiği için kaldırmıyor. Otoparklar açılıp çıkış yolları da Porsuk Çayı'nın kenarındaki patika yoldan ana caddeye bağlanabilir. Farklı alternatifler bulunabilir fakat hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Büyükşehir Belediyesi otoparkların ruhsatını iptal ettikten sonra berbat bir hal aldı. Burası konum olarak da çok sıkıntılı bir cadde. Karşı kaldırım Tepebaşı'na bağlı kapımızın önündeki kaldırım Odunpazarı'na bağlı. Biz nereye müracaat ettiysek sonuç alamadık. Trafik polisleri kontrol için geldiğinde park sorununun önüne geçemedi. Çift yön açık olduğu için de karmaşayı engelleyemedi." - ESKİŞEHİR

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Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Tragger, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor - Son Dakika


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