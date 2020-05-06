Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 247'nci gününe girdi. Annelerden Sevdet Demir, "Bu çadır bize ya mezar ya da bayram yeri olacak" diyerek eylemlerine sonuna kadar devam edecekleri mesajını verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 247'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Fatih Demir için 247 gündür oturma eyleminde olduğunu belirten anne Sevdet Demir, eylem çadırının kendilerine ya mezar ya da bayram yeri olacağını söyledi. Demir, "Oğlumun yolunu bekliyorum, oğlum gelmeyene kadar, son nefesime kadar buradan kalkmayacağım. Bu çadır ya bize mezar ya da bayram olacak. Kış, yaz ve hastalık oldu gitmedim, ben zaten 5 yıldır ölmüşüm, ölmekten korkmuyorum. Oğlum kimse seni kandırmasın senin yerin bizim yanımızdır, dön hayatına hayalin vardı. Gel damat ol, yuvanın sahibi ol, kurban olurum sana. Gel ceza yok devletin yaptığını anne ve baba bize yapmıyor, kimse seni kandırıp annenin siyasetçi olduğunu söylemesin sen beni biliyorsun ben evladımı arıyorum. Allah devletimizden razı olsun bize sahip çıktı inşallah seni bana getirecek" dedi.

(Murat Başal/İHA)