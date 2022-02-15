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Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek - Son Dakika

Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek

15.02.2022 11:59

- (Özel) Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek Yerli ve milli imkanlar ile uçak ve helikopterlerdeki korozyon sorununa çözüm buldular Balıkesir'de bir AR-GE Firması tarafından geliştirilen yeni yöntem ile uçaklarda oluşan korozyon sorununun önüne geçilebilecek.

- (Özel) Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek

Yerli ve milli imkanlar ile uçak ve helikopterlerdeki korozyon sorununa çözüm buldular

BALIKESİR - Balıkesir'de bir AR-GE Firması tarafından geliştirilen yeni yöntem ile uçaklarda oluşan korozyon sorununun önüne geçilebilecek.

Uçak ve helikopterlerin gövde ve motorlarında hava şartları ve nem nedeniyle meydana gelen korozyon hava araçlarının uçuş ömürlerini kısaltıyor. Balıkesir'de bir AR-GE firması tarafından yapılan çalışma ile elde edilen madde ile bu sorunun önüne geçilebilecek.

Çalışma hakkında bilgi veren AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan "Magnezyum elementi havacılıkta mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu hafifliği ve verdiği mukavemet ile uçak motorları, roketlerde roket kanatları gibi konularda havacılıkta kullanılması gerekiyor. Magnezyum elementinin en büyük özelliği çok hızlı korozyona uğraması. Bu günümüzde de devam etmektedir. Dünyada şu anda üretilen savaş uçaklarında ve en gelişmiş uçaklar magnezyum elementi ve alüminyum gövde ile yapılıyor. Bu da yüksek oranda korozyona uğruyor."dedi.

Özellikle deniz üzerinde uçuş yapan hava taşıtlarında korozyon probleminin daha fazla olduğuna değinen Durukan "Örneğin F 35 uçağı bir uçak gemisinden iniş kalkış yaptığında nem ve tuzdan dolayı çok yüksek oranda korozyona uğramakta. Hatta deniz üzerinde uçmasıyla bile korozyona uğruyor. Bu gün en gelişmiş kabul edilen uçaklarda dahil korozyon olayı olmaktadır."dedi.

Yaptıkları çalışmanın bilim dergilerinde de yer bulduğunu ifade eden Durukan "Bizim yaptığımız bu çalışma dünyanın en saygın dergilerinden Elsevier Bilim Dergisi'nde de yayınlandı. Bu elde ettiğimiz etken madde ile magnezyum elementindeki korozyonu durdurmayı başardık. Bu da dünya çapında havacılıkta bir devrim."dedi.

F 35'ler de olmak üzere yeni nesil bir çok uçağın korozyon yüzünden ekonomik ömürlerinin kısa olduğuna değinen Faruk Durukan "Şu anda Amerika'nı ürettiği F 35'lerin mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunların bizim ürettiğimiz malzeme ile düzeltilmesi lazım ve korozyonunun önlenmesi lazım. Şu anda yaptığımız çalışmaya göre, uluslararası hakemli bilim dergilerinde yayınlandığına göre yaklaşık 30 kat bu korozyonu durdurduğumuz bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu aslında havacılıkta bir devrimdir. Ülkemizin elini daha da kuvvetlendireceğiz. İnşallah Türkiye'de üretilecek uçak ve helikopter motorlarında bunu kullanarak dünyanın en kaliteli motorlarını üretmiş olacağız. Biz bu malzemeyi yüklü miktarda üretebilecek kapasiteye sahibiz. Elimizde o tesisler mevcut." Dedi

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vasiyetini yerine getirdiklerini ifade edene Durukan "Aslında çalışma rahmetli Erbakan Hoca'nın bana bir vasiyeti idi. Bana yıllar önce söylemişti. Böyle bir buluş yapılarak havacılık sektöründe farklılıklar oluşturulabileceğini Sayın Erbakan bana daha evvel söylemişti. Hocam yerinde rahat uyusun. Verdiği emirleri şu anda yerine getirmiş oluyorum"dedi.

Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek
Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek
Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek

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Araştırma Geliştirme, Balıkesir, Milli, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu çalışma ile uçaklardaki korozyon sorununun önüne geçilecek - Son Dakika


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