Bu çalışmalar daha güvenli ulaşım için
10 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yollarda bakım ve yenileme çalışmalarını yaparken bir yandan da trafik akışının rahat bir şekilde sağlanabilmesi için şerit çizgisi ve yol çizgi çalışması yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak-Nuriye Mahalleleri arasında yaptığı beton yol çalışmasının ardından şerit çizgisi ve yol çizgi çalışması yaparak ulaşımın kalitesini ve güvenliğini arttırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumkuyucak-Nuriye mahalleleri arasında beton yol uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından mevcut yolda şerit çizgisi, yol çizgi ve levhalama çalışması yapıldı.Yapılan çalışmayla trafik akışının rahat bir şekilde sağlanabilmesini amaçladıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ayrıca trafikte şerit ihlali yapan sürücülerin de önüne geçileceğini sözlerine ekledi.
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor
İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak
Araç kiralayanlara belge uyarısı
Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu